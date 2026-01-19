Slušaj vest

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 43 pregleda odraslih osoba (tokom dana 20, tokom noći 23 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 7.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je je upućeno 190 poziva telefonom u prethodna 24 sata.

Kurir.rs

