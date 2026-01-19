Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je na osnovu odluka opštinskih štabova za vanredne situacije u Majdanpeku, Malom Zvorniku, Lučanima i Ivanjici, ukinuta vanredna situacija na teritorijama ovih opština, proglašena usled obilnih snežnih padavina i nepovoljnih vremenskih uslova, čime je stabilizovano stanje na terenu na teritoriji cele Republike Srbije.

„Na osnovu odluka opštinskih štabova za vanredne situacije u Majdanpeku, Malom Zvorniku, Lučanima i Ivanjici, ukinuta vanredna situacija na teritorijama ovih opština, proglašena usled obilnih snežnih padavina i nepovoljnih vremenskih uslova, čime je stabilizovano stanje na terenu na teritoriji cele Republike Srbije.

Ranije je ukinuta vanredna situacija i na teritorijama Loznice, Valjeva, Krupnja, Vladimiraca, Osečine, Prijepolja i Sjenice.

Tokom trajanja vanredne situacije, pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima i drugim nadležnim službama, preduzeli su sve neophodne mere i aktivnosti u cilju zaštite života i imovine građana, obezbeđivanja putnih pravaca i stabilizacije snabdevanja električnom energijom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da prati situaciju na terenu i, u koordinaciji sa drugim nadležnim institucijama, biće spremno da preduzme sve potrebne mere u slučaju pogoršanja vremenskih uslova. Apelujemo na građane da i u narednom periodu budu oprezni i prate obaveštenja i uputstva nadležnih službi”, izjavio je Dačić.

Kurir.rs

