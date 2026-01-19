"Na mom odelu je srpska zastava..."

"Na mom odelu je srpska zastava..."

Svet ga prepoznaje po hair tattoo radovima i skulpturama od kose, iako je klasično šišanje i dalje deo njegove svakodnevice.

"Svet me najviše prepoznaje po hair tattoo radovima i skulpturama od kose, ali ‘normalno’ šišanje je i dalje standard u mom salonu, naročito među prijateljima", kaže Mario.

O njegovom talentu pričalo se od britanskog "Good Morning Britain", preko Rusije, pa sve do reklame sa Mesijem. A sada sprema najluđi projekat do sada - šišanje na Mesecu: astronautska odela, mesečev pejzaž, Zemlja u pozadini i simbolika koja spaja Srbiju i Ameriku.

Mario sam kaže da tek sledi njegov najluđi projekat do sada: šišanje na Mesecu!

"Napravio sam dve najrealističnije replike astronautskih odela i čak svoj meteor, na kojem model sedi dok mu otvaram kacigu i šišam ga kao da smo u svemiru. U prvoj sceni izlazimo iz letelice, oko nas 4 kubika 'mesečevog' peska, a u pozadini... planeta Zemlja koju sam sam konstruisao", objašnjava Mario.

Prema njegovim rečima akteri ove scene će zajedno sa njim prilaziti američkoj zastavi ostavljenoj pre 56 godina i zabošće novu, a koja je poveznica sa Svetskim prvenstvom u fudbalu koje sledeće godine počinje u Americi.

"Na mom odelu je srpska zastava, na modelovom američka, koja je savršen spoj identiteta i teme koja dolazi. Ostalo još ne otkrivam… ali biće spektakl!", misteriozan je ovaj neobični frizer.

Rođen u Sremskoj Mitrovici, sa adresom u Novom Sadu, Mario još jednom pomera granice frizerstva. Ostalo zasad ostaje tajna, ipak, jedno je sigurno: biće spektakl.