Izložbom Narodnog muzeja u Vranju, pod nazivom ,,Služitelj mira i ljubavi“ 21. januara počinje 36. Svetosavska nedelja. U okviru manifestacije predviđen je koncert grupe ,,Legende“

Nagrade ,,Sveti Sava“ za 2025. godinu svečano će biti uručene na Svetosavskoj akademiji

Usvojen program 36. ,,Svetosavske nedelje“

Organizacioni odbor Svetosavske nedelje usvojio je program ovogodišnje 36. kulturno-prosvetne i duhovne manifestacije, koja će biti održana u Vranju od 21. do 27. januara. Svečano otvaranje predviđeno je za 21. januar, od 19 sati, u Galeriji Narodnog muzeja, kada će biti otvorena izložba, koju je pripremio Narodni muzej Vranje, pod nazivom ,,Služitelj mira i ljubavi“.

U četvrtak, 22. januara, u Galeriji Narodnog univerziteta biće organizovana izložba likovnih radova učenika osnovnih i srednjih škola. u Pozorištu ,,Bora Stanković“od 19 časova biće priređena predstava ,,Sveti Sava viđen očima žena“, koju će izvesti učenici OŠ ,,Bora Stanković“ iz Tibužda.

Nagrade najboljim recitatorima i autorima likovnih i literarnih radova

Iste večeri biće uručene nagrade najboljim recitatorima i autorima likovnih i literarnih radova i promovisan list ,,Srećni dani“.

U petak, tokom dana, književnici za decu Vlasta N. Cenić i Stevan Milošević održaće interaktivne književne susrete sa učenicima osnovnih škola i polaznicima PU „Naše dete“. Nakon toga, od 19 časova, u Kamernoj sali Pozorišta ,,Bora Stanković“ biće organizovano veče poezije „Stonoga Elvira traži pedikira“, a gošće su pesnikinje Mirjana Bulatović i Nevena Vitošević.

U subotu, 24. januara, od 20 sati, u Pozorištu ,,Bora Stanković“, predviđen je koncert grupe ,,Legende“.

Mališani PU ,,Naše dete“u nedelju od 13 sati odigraće predstavu ,,Tragom Svetog Save“, predviđeno je programom manifestacije.

Svetosavska akademija I uručenje nagrada ,,Sveti Sava“ za 2025. godinu.

U Pozorištu ,,Bora Stanković“, u ponedeljak od 19 sati biće održana Svetosavska akademija na kojoj će biti uručene nagrade ,,Sveti Sava“ za 2025. godinu.

,,Svetosavska nedelja“ završava se u utorak, 27. januara, Svetom liturgijom i rezanjem slavskih kolača u Sabornom hramu Svete Trojice od 9 sati.

Tradicionalno poslednjeg dana manifestacije biće održan Svetosavski bal, od 20 sati u restoranu ,,Eterno“.