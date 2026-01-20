Slušaj vest

Pobednik ovogodišnjeg plivanja za Časni krst na Šumaričkom jezeru u Kragujevcu je Mihailo Adžić (29) iz Kruševca. On je tako postao 23. osvajač Viteške titulu Nosioca Bogojavljenskog krsta. U razgovoru za Kurir Mihailo, inače vaterpolista, kaže da je za učešće u plivanju na Bogojavljenje dovoljna vera u Boga i da nikakve posebne pripreme nisu potrebne.

- Ovo mi je 12. put da plivam za Časni krst, a deseti put sam osvojio titulu. Prvi put sam plivao u Kragujevcu i video sam da je veoma dobro organizovano ovo viteško nadmetanje, govori Mihailo i dodaje da mu je od malena bila želja da pliva za Časni krst.

Foto: D.Đ.

- Ništa, osim vere u Boga nije potrebno. Nije hladno, a ovaj veliki praznik nas sve ispunjava, kaže Mihailo, iz poruku mlađima da se slobodno okušaju u plivanju na Bogojavljenje, jer su svi učesnici pobednici, bez obzira na to ko prvi stigne do krsta.

Najmlađa učesnica bila je osmogodišnja Nikolija Prokić iz Kragujevca, koja je plivala već treću godinu zaredom.

1/6 Vidi galeriju Mihailo Adžić pobednik plivanja za Časni krst na Šumaričkom jezeru u Kragujevcu Foto: D.Đ.

- Bilo je malo hladno, ali se navikneš i onda nije ništa strašno, kaže kratko za Kurir mala Nikolija. Uz nju su plivali njeni brat i sestra, koji su samo par godina stariji od nje.

Inače, ove godine učestvovalo je 119 plivača, među kojima šest devojaka i devetoro maloletnika. Najmlađa učesnica bila je Nikolija Prokić (8), a najstariji Micko Đorđević (68).

Plivanje za Časni krst u Kragujevcu organizovali su Šumadijska eparhija, lokalna samouprava, Gradska turistička organizacija i Sportsko privredno društvo „Radnički“, a posebna pažnja posvećena je bezbednosti učesnika. Dežurali su spasioci i ronioci, kao i medicinske ekipe.

Vojska je obezbediti dva velika šatora - jedan za presvlačenje učesnika, a drugi za posluženje.

Prema tradiciji, takmičari du na Šumaričkom jezeru do Bogojavljenskog krsta plivali 33 metra što simbolizuje godine života Isusa Hrista.