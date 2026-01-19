Slušaj vest

U centrima za obuku Vojske Srbije u Somboru, Valjevu i Leskovcu realizovana je provera osnovne individualne obučenosti vojnika koji su služenje vojnog roka započeli početkom decembra prošle godine.

Cilj je bio da se utvrdi stepen obučenosti za samostalno izvođenje taktičkih radnji i postupaka na bojištu, rukovanje ličnim naoružanjem i vojnom opremom, kao i za obavljanje dužnosti organa unutrašnje službe i službe obezbeđenja objekata.

Provera individualne obučenosti najmlađih vojnika Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Ova provera dolazi posle prve faze prvog perioda obučavanja, tokom koje su vojnici decembarske generacije prošli osnovne sadržaje individualne taktičke obuke, osposobili se za pravilno rukovanje ličnim naoružanjem, realizovali prva gađanja i uspešno ispunili zahtevane standarde fizičke sposobnosti.

Postignuti rezultati pokazuju da su vojnici u potpunosti savladali predviđene sadržaje, čime je uspešno okončana prva faza osnovne individualne obuke.

U nastavku služenja vojnog roka, vojnici će se u centrima za specijalističku obuku osposobljavati za upotrebu borbenih sredstava i vojne opreme svog roda, odnosno službe, posle čega sledi kolektivna obuka u jedinicama Vojske Srbije.