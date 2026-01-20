Slušaj vest

U Rasinskom okrugu je i ove godine veoma uspešno organizovano Takmičenje za Časni Bogojavljenski Krst uz blagoslov Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog dr Davida Perovića, a u organizaciji lokalnih samouprava, mesnih zajednica i crkvenih opština. I pored veoma hladnog vremena, a bez padavina, nastupio je veliki broj takmičara i posmatrača.

U selu Šavranu, na reci Rasini, u plivanju za Časni krst takmičilo se 185 plivača, a među njima i dve devojke. Najstariji takmičar je rođen 1952, a najmlađi 2014. godine. Posle liturgije, organizovan je kulturno zabavni program i osvećenje vode, a zatim viteško nadmetanje. Prvi je do Časnog Krsta stigao Uroš Zdravković (17), član Vaterpolo kluba „Rasina“ iz Kruševca, koji je bio oduševljen pobedom, ali zahvalan i ostalim plivačima što su učestvovali u ovoj, 14. po redu, tradicionalnoj duhovno kulturnoj manifestaciji. Program je, svojim prisustvom, uveličao ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je pobedniku poklonio prsluk, a plivao je i Predrag Milenković, predsednik Saveta Mesne zajednice Šavrane.

1/7 Vidi galeriju Plivanje za Časni Bogojavljenski Krst u Rasinskom okrugu Foto: Ž. M.

U Beloj Vodi, na Zapadnoj Moravi, za Časni Bogojavljenski krst plivalo se po 25. put. U konkurenciji 130 plivača pobedio je debitant Petar Anđelković (18), član Vaterpolo kluba „Rasina“ iz Kruševca. Pred start jubilarne trke Pogaču prijateljstva prelomili su Ivan Mijailović, gradonačelnik Kruševca i Dušan Erić, član Opštinskog veća Opštine Trstenik, koji su istakli veliki značaj manifesztacije. Meštanin Bele Vode Milutin Mališić je bio najstariji učesnik ovog događaja od osnivanja i plivao je po 25. put, a najmlađa učesnica je Lena Veškovac (11), koja je izjavila da je nastavila putem svoga dede i ujaka.

U Trsteniku, na Zapadnoj Moravi, u plivanju za Časni Bogojavljenski Krst nastupilo je 97 učesnika. Čelnica lokalne samouprave Milena Turk je pozdravila učesnike izjavivši da ova manifestacija predstavlja primer viteštva, časti i poštovanja pravila takmičenja, ali i da nas opominje na nužnost sabornosti, jedinstva i potrebe čuvanja tradicije pravoslavlja. Učenik 3. razreda Tehničke škole u Trsteniku Uroš Lukić je trijumfovao u ovom nadmetanju. Najmlađa takmičarka je bila Nora Miljković (3), koja je plivala sa mamom i tatom, a najstariji Dejan Spasojević (67), dokazavši da godine nisu prepreka za učešće u ovoj manifestaciji. Prigodni pokloni i ikone uručeni su svim učesnicima.

U plivanju za Časni Bogojavljenski Krst organizovana su takmičenja i u selu Zlatari, na jezeru Ćelije i u Selu Varvarinu na Velikoj Moravi.