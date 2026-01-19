Srbija
PRESEK STANJA Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na dve javne česme, od ukupno deset u Kragujevcu
Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od deset analiziranih uzoraka, za upotrebu bezbedna i ispravna voda sa dve javne česme u Ždraljici i na Bubnju.
Na osnovu razmatranja ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa osam javnih česama u Šumaricama, Divostinu, Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Petrovcu, Bukurovcu i na Grujinoj česmi. Uzorkovanje i analize obavila je je nadležna ustanova, Institut za javno zdravlje Kragujevac.
