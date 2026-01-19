Slušaj vest

Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od deset analiziranih uzoraka, za upotrebu bezbedna i ispravna voda sa dve javne česme u Ždraljici i na Bubnju.

Na osnovu razmatranja ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa osam javnih česama u Šumaricama, Divostinu, Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Petrovcu, Bukurovcu i na Grujinoj česmi. Uzorkovanje i analize obavila je je nadležna ustanova, Institut za javno zdravlje Kragujevac.

Ne propustiteSrbijaMUKE S PRITISKOM I STOMAKOM: Brojne intervencije u kragujevačkoj Hitnoj pomoći
img-20231127-130321.jpg
DruštvoMARIJA RODILA DEVOJČICU TIJANU: Prvog dana Nove godine po julijanskom kalendaru Kragujevac postao bogatiji za još jednu sugrađanku
Grad Kragujevac (3).png
DruštvoPUNE RUKE POSLA ZA KRAGUJEVAČKU HITNU POMOĆ: Najviše se javljali ovi pacijenti
hitna pomoć
DruštvoPUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ U KRAGUJEVCU: Najčešće se javljali pacijenti sa ovim simptomima
IMG_20260108_122407 copy.jpg