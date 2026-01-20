Slušaj vest

Preporučuje se da treba ograničiti boravak na otvorenom, posebno u jutarnjim i noćnim časovima, a posebnu pažnju potrebno je posvetiti zaštiti starijih lica, dece, hroničnih bolesnika i lica bez adekvatnog smeštaja. Potrebno je, kako je saopšteno, preduzeti mere zaštite vodovodnih i kanalizacionih instalacija od smrzavanja (izolacija, ispuštanje vode iz instalacija gde je to potrebno), kao i zaštititi poljoprivredne useve i voćnjake od mraza, u skladu sa preporučenim agrotehničkim merama.

Foto: T.Ilić

Preporučuje se da se obezbedi adekvatan smeštaj, hrana i voda za stoku u zatvorenim i toplim objektima, kao i redovno kontrolisati pojilica i vodovodne instalacije u objektima za smeštaj stoke zbog mogućnosti smrzavanja.

Loznički Štab za vanredne situacije apeluje na građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih službi i ponašaju se odgovorno radi očuvanja zdravlja i bezbednosti, stoji na kraju saopštenja.

Foto: T.Ilić

U Loznici je jutros u sedam sati bilo minus osam, pa su mnogi automobili zbog jakog mraza izgledali kao da su stigli iz Sibira, a danas maksimalna temperatura neće preći minus jedan, ali će dan biti sunčan. Za sutra je prognozirano minimalno sedam ispod nule, a maksimalno nula stepeni, uz malo i umereno oblačno.