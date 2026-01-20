Lekari u ambulanti hitne pomoći pregledali su 52 odrasle osobe (tokom dana 22, a preko noći 30 pregleda). Istovremeno, obavljeno je i 16 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 11.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa temperaturom, sa stresnim reakcijama i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa povredama, sa stresnim reakcijama i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.