Ko se seća dečaka Lazara Lazarevića iz Gornjeg Milanovca i njegovog herojskog poduhvata spasavanja psića sa ulice? Cela Srbija je danima govorila o detetu ljudini.

Lazar je videvši promrzlu i gladnu njuškicu na kiši, uradio ono što mnogi odrasli ne bi (i nisu, jer je puno onih koji su samo prošli) - on je uzeo psa, zavio ga u svoju jaknu koju je skinuo (u novembru mesecu) i u naručju ga poneo kući da ga ugreje i nahrani, piše Đole dog na svojoj FB stranici.

Roditelji su prihvatili psa kog je Lazar doneo i rešili da ga udome i o njemu brinu. Dobio je ime Snupi. I to je bilo, verovali ili ne, pre više od dve godine!

Kada dete izraste u jedno takvo divno bića puno saosećanja, zahvalnost ide pre svega roditeljima ali i okolini na koju se ugleda, u čemu škola igra značajnu ulogu. 

Šta rade danas Laza i Snupi

Svi su dobro i zdravo, a Lazara i Snupija možete da pogledate na slikama tokom spasavanja (2023.), zatim ubrzo po dolasku kući, pa nakon nekog meseca zajedničkog života (2024.) i na najnovijim fotkicama na kojima su pozirali nedavno.

A lekcija ostaje uvek: ne okreći glavu, pomozi, spasi, udomi.

Kurir.rs/Facebook Djole dog

