Tradicionalno plivanje za Časni krst na reci Savi, održano povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja, i ove godine okupilo je veliki broj učesnika i građana, potvrđujući da ovaj događaj iz godine u godinu ima sve snažniji simbolički i zajednički značaj.

Među više od 100 plivača koji su ušli u hladnu Savu, posebnu pažnju privukao je najmlađi učesnik – sedmogodišnji Nikola Jović, koji je rame uz rame sa odraslima zaplivao za Časni krst.

Pored Nikole, u plivanju su učestvovala još dvojica dečaka mlađih od 12 godina – Dragan Bogdanović (8), kome je ovo bilo prvo bogojavljensko plivanje, kao i Aleksandar Savčić iz Nove Gajdobre, rođen 2014. godine.

Otac najmlađeg plivača, Vasilije Jović, istakao je da je plivanje za Časni krst u njihovoj porodici postalo tradicija.

– Nikola je prvi put okupan bogojavljenskom vodom sa osam meseci i ovo mu je osmi put da pliva. Nastavićemo ovu tradiciju i u narednim godinama – rekao je Jović.

Mali Nikola je, na pitanje zbog čega je odlučio da zapliva, odgovorio kratko i jasno:

– Došao sam da plivam da bih se javio Bogu. Spremio sam se na bazenu, hladno je, ali ja volim.

Dan uoči praznika, Nikola je učestvovao i u posebnom, dečjem plivanju za Časni krst.

Plivale i žene – majka i ćerka zajedno u reci

Ovogodišnje plivanje obeležilo je i učešće pet žena i devojaka, a poseban emotivni trenutak zabeležen je kada su majka i ćerka zajedno zaplivale Savom, šaljući snažnu poruku o veri, hrabrosti i zajedništvu koje prevazilazi generacije.

Četvrta uzastopna pobeda mladog Mitrovčanina

Do Časnog krsta prvi je doplivao Mateja Vidović (17) iz Sremske Mitrovice, kome je ovo četvrta uzastopna pobeda na bogojavljenskom plivanju.

Kao pobednik, Vidović je nagrađen zlatnikom, prelaznim krstom na čuvanje u trajanju od godinu dana, sabljom i viteškim plaštom, dok su svi učesnici dobili medalje, krstiće i prigodna uzdarja.

Tradicija koja okuplja region i dijasporu

Plivanje za Časni krst u Sremskoj Mitrovici održano je 27. put, u organizaciji Grada Sremska Mitrovica, Svebor družine „Sveti Dimitrije“ i Hrama Svetog prvomučenika arhiđakona Stefana, uz prisustvo pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Učesnici su pristigli iz Sremske Mitrovice, okolnih mesta, regiona, ali i iz dijaspore, još jednom potvrđujući da Bogojavljenje na Savi nije samo verski događaj, već snažan simbol zajedništva, vere i kontinuiteta tradicije.