Časopis učenika Gimnazije "Bora Stanković" u Vranju osvojio je prvo mesto na Republičkom konkursu za najbolje listove i časopise u kategoriji srednjih škola "Bosiljka Milić", koji organizuju Društvo za srpski jezik i književnost i Zadužbina "Miloš Crnjanski".

Časopis je objavljen u martu prethodne godine, u okviru dvonedeljnog programa obeležavanja Dana škole. Ovo je druga godina zaredom da časopis gimnazijalaca ostvaruje ovakav uspeh, da zauzima najviše mesto među najboljim časopisima u Srbiji, proslavljajući svoju školu i grad.

Foto: Gimnazija Bora Stanković

Gimnazijalci se raduju još jednom uspehu koji postaje nova tradicija škole, a urednice časopisa - učenica trećeg razreda Anđela Dimitrijević i prof. srpskog jezika i književnosti Ana Stoiljković ističu obilje građe za kreativni rad. Budući da škola može da se pohvali velikim brojem kulturnih događaja, aktivnosti, projekata, radom i uspesima talentovanih i svestranih učenika, posvećenošću i entuzijazmom njihovih profesora, ideja za časopis nije nedostajalo, navode iz ove obrazovne ustanove.

“Inspirisani prošlogodišnjim uspehom, naši gimnazijalci su vredno radili ne bi li ponovo što bolje dočarali bogat sadržaj iz školskog života.

O tome svedoči niz rubrika - o obeležavanju dana posebnih vrednosti, o saradnji i prijateljstvu, školskim uspesima i hobijima, nauci, umetnosti i sportu, izletima i putovanjima, drugim školskim projektima, stranice posvećene kreativnim radovima učenika i drugim đačkim temama. Poseban trud je uložen u estetiku časopisa, u težnji ka što lepšem skladu sadržaja i forme”.