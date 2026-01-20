Srbija
PRESEK STANJA A PUTEVIMA TOKOM VEČERI, AMSS: Na granicama nema zadržavanja za putnička vozila, kamioni čekaju do šest sati
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema dužih zadržavanja dok kamioni na izlazu iz Srbije čekaju od 40 minuta do šest časova, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na prelazu Batrovci u smeru ka Hrvatskoj zadržavanje za teretna vozila iznosi oko šest časova a na prelazu Šid oko tri sata.
Kamioni na prelazima Kelebija i Bezdan čekaju oko sat vremena u smeru ka Mađarskoj, odnosno Hrvatskoj dok na ulaznim i izlaznim terminalima prelaza Preševo zadržavanje traje oko 40 minuta.
