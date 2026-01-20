Slušaj vest

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema dužih zadržavanja dok kamioni na izlazu iz Srbije čekaju od 40 minuta do šest časova, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Batrovci u smeru ka Hrvatskoj zadržavanje za teretna vozila iznosi oko šest časova a na prelazu Šid oko tri sata.

Kamioni na prelazima Kelebija i Bezdan čekaju oko sat vremena u smeru ka Mađarskoj, odnosno Hrvatskoj dok na ulaznim i izlaznim terminalima prelaza Preševo zadržavanje traje oko 40 minuta.

Ne propustiteDruštvoHitno oglašavanje Puteva Srbije zbog najavljenih ledenih dana: Apeluju na vozače - ove 3 stvari su obavezne!
IMG_20260110_144834.jpg
DruštvoMUP NAJAVIO POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA ZBOG POVEĆANOG BROJA NESREĆA: Apel vozačima da prilagode brzinu, koriste zimsku opremu i poštuju propise
Saobraćajni policajac
DruštvoSTIŽU NEVIDILJIVI RADARI, A KAZNE ĆE ZA OVE PREKRŠAJE IĆI I PREKO 1000 EVRA, PLUS ZATVOR: Evo koje će sve prekršaje detektovati i gde će biti postavljeni
shutterstock_145175560.jpg
DruštvoEfekat levka guši saobraćaj u Srbiji: Dva faktora stvaraju kolone na auto-putu Beograd–Niš, ali postoje i cake za zaobilaženje prepreka! Evo šta treba da znate
gužva ,saobraćaj, noć