Kvar na elektroenergetskom kablu na izvorištu Petrovaradinska ada je lociran, a ekipe Elektrodistribucije Srbije, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i AD „Struja“ nalaze se na terenu i više od 6 sati intenzivno rade na njegovom otklanjanju.

Na sanaciji kvara angažovana je teška mehanizacija, kao i veliki broj radnika. Oštećeni elektroenergetski kabl nalazi se ispod sloja armiranog betona, neposredno uz cevovod DN 600, koji ni u jednom trenutku ne sme biti oštećen, zbog čega se radovi izvode izuzetno oprezno i usporeno.

Radovi na otklanjanju vodovodnog kvara u Novom Sadu

Trenutno se sistem vodosnabdevanja održava sa oko 60% kapaciteta sirove vode, dok se preostale potrebe pokrivaju iz rezervoara, koji se i dalje prazne, jer kvar još nije saniran. Kako bi se obezbedilo njihovo ponovno punjenje i stabilizacija sistema, u periodu od 00.30 do ranih jutarnjih časova doći će do ograničenja u isporuci vode.

Radovi na otklanjanju kvara trajaće duboko u noć, a normalizacija vodosnabdevanja očekuje se ubrzo po njihovom završetku, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad moli građane za razumevanje i strpljenje. Sve nadležne službe maksimalno su angažovane kako bi se kvar sanirao u najkraćem mogućem roku.