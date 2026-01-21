Slušaj vest

Prema njegovim rečima više od polovine prijava odnosi se na pokvarene električne uređaje, a druga polovina je u vezi sa hranom pokvarenom zbog nestanka struje.

- Uglavnom su prijave podnete zbog kvarova nastalih na električnim uređajima u domaćinstvu, zamrzivačima, frižiderima u slično, ali ih ima i zbog pada grane na automobil, srušen plastenik i slično. 

Na terenu je naših sedam komisija koje će posao završiti u nerednih nekoliko dana, a onda će sve prijave za pokvarene električne uređaje biti poslate Republičkoj direkciji za robne rezerve i posle toga očekujemo rešavanje problema građana. Do juče su građani mogli da prijave štete, od 7 do 20 časova, na dve telefonske linije, a otvoren je i poseban podračun na koji je moguće uplaćivati donacije, i nekih
uplata ima – rekao je danas Matić.

Podsetimo u Loznici je od 5. januara uvedena vanredna situacija zbog problema koje je napravio sneg, a građani su u nekim selima, uglavnom iz Gornjeg Jadra, i po sedam dana bili bez struje. Vanredna situacija ukinuta je 13. januara, a elektrosnabdevanje na teritoriji grada Loznice u potpunosti je stabilizovano.

Kurir.rs

