- Ovo je još jedan korak u pravcu jačanja socijalne sigurnosti i brige o najosetljivijim kategorijama stanovništva, sa ciljem stvaranja stabilnijih uslova za zdravo odrastanje dece, rekao je za RINU predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić.

Ovaj sjajan potez pozdravili su građani opštine na Dunavu i tako je samo još jednom potvrđeno da se u Kladovu uz puno pažnje i truda vodi računa o socijalno-ugroženim kategorijama.

Kurir.rs

