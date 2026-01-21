Opština Kladovo i Centar za socijalni rad trajno su rešili stambeno pitanje za dve samohrane majke, Marijanu Demić sa četvoro i Danijelu Ćirković sa troje dece.
DVE SAMOHRANE MAJKE SA SEDMORO DECE KONAČNO DOBILE SVOJ KROV NAD GLAVOM: Sjajan potez opštine Kladovo - vodi se računa o svakom građaninu (FOTO)
- Ovo je još jedan korak u pravcu jačanja socijalne sigurnosti i brige o najosetljivijim kategorijama stanovništva, sa ciljem stvaranja stabilnijih uslova za zdravo odrastanje dece, rekao je za RINU predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić.
Ovaj sjajan potez pozdravili su građani opštine na Dunavu i tako je samo još jednom potvrđeno da se u Kladovu uz puno pažnje i truda vodi računa o socijalno-ugroženim kategorijama.
