Organizacioni odbor usvojio je na poslednjoj sednici program obeležavanja 31. januara, Dana grada Vranja.

Sve počinje još u ponedeljak, 26. januara, u 12 sati, kada će biti održana svečana sednica povodom Dana Gradske opštine Vranjska Banja.

U sredu, 28. januara, sa početkom u 19 sati, u Kamernoj sali Pozorišta "Bora Stanković", biće organizovana dodela nagrada učesnicima literarnog konkursa "Vranje pamti, Vranje slavi, sloboda živi".

Narednog dana, u četvrtak, 29. januara, u 9 sati, u maloj sali Skupštine grada, biće priređen prijem za pripadnike 4. brigade Kopnene vojske, a potom je u 11 sati, planiran i tradicionalni marš do Osatice pod nazivom "Stazama oslobodilaca Vranja iz 1878. godine". U 19 sati, u sali Javne biblioteke "Bora Stanković", biće održano književno veče pesnikinje Gordane Đilas.

U petak 30. januara, u 13 sati, u Galeriji Narodnog muzeja, biće priređena izložba pod nazivom „20. vek kroz arhivske fondove i zbirke Istorijskog arhiva "31. januar" u Vranju. Uveče u 19 sati, u sali Pozorišta "Bora Stanković", biće proglašeni najbolji u vranjskom sportu za 2025. godinu.