Slušaj vest

Organizacioni odbor usvojio je na poslednjoj sednici program obeležavanja 31. januara, Dana grada Vranja.

Sve počinje još u ponedeljak, 26. januara, u 12 sati, kada će biti održana svečana sednica povodom Dana Gradske opštine Vranjska Banja.

U sredu, 28. januara, sa početkom u 19 sati, u Kamernoj sali Pozorišta "Bora Stanković", biće organizovana dodela nagrada učesnicima literarnog konkursa "Vranje pamti, Vranje slavi, sloboda živi".

VRANJE1.jpg
Foto: Kurir/T.S.

Narednog dana, u četvrtak, 29. januara, u 9 sati, u maloj sali Skupštine grada, biće priređen prijem za pripadnike 4. brigade Kopnene vojske, a potom je u 11 sati, planiran i tradicionalni marš do Osatice pod nazivom "Stazama oslobodilaca Vranja iz 1878. godine". U 19 sati, u sali Javne biblioteke "Bora Stanković", biće održano književno veče pesnikinje Gordane Đilas.

U petak 30. januara, u 13 sati, u Galeriji Narodnog muzeja, biće priređena izložba pod nazivom „20. vek kroz arhivske fondove i zbirke Istorijskog arhiva "31. januar" u Vranju. Uveče u 19 sati, u sali Pozorišta "Bora Stanković", biće proglašeni najbolji u vranjskom sportu za 2025. godinu.

U subotu, 31. januara, u 11 sati, kraj spomenika Čika Miti, biće položeni venci i cveće oslobodiocima Vranja od Turaka. Priznanja "31. januar" biće dodeljena na Svečanoj akademiji u Pozorištu "Bora Stanković". Svečana akademija počinje u 13 sati.

Ne propustiteSrbijaČasopis "Gimnazijalac" i ove godine PRVI u državi: Evo po čemu su još vranjski gimnazijalci prvi u državi
CASOPIS2.jpg
SrbijaSVE JE SPREMNO ZA SVETOSAVSKU NEDELJU U VRANJU: Program, izložbe, predstave i koncert grupe "Legende“
SAVINDAN2.jpg
DruštvoCentar srpskog sela obasjan časnim krstom: Ujedinili se meštani pa podigli svetinju FOTO
Časni krst kod Vranja
SrbijaVISIBABE NA KRSTOVDAN! Predivna scena u Vranju - Posle novembarskih ruža pojavili se i vesnici proleća (FOTO)
WhatsApp Image 2026-01-18 at 10.32.361.jpeg