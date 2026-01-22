Slušaj vest

Danima unazad građani Srbije žale se na virus koji "lomi telo" i traje i po nekoliko dana. U pitanju je virus gripa, koji sada beleži svoj poslednji pik.

- Bio je veoma veliki nalet virusa, čekaonice Doma zdravlja bile su pune. Pacijenti su imali visoku temperaturu koja se teško obarala analgeticima, uz suv kašalj, ali ono što je najkarakterističnije, svi su navodili osećaj kao da ih je voz pregazio. Izraženi bolovi u leđima, kostima, mišićima, glavobolja, a mnogi prvi dan nisu ni mogli da dođu na pregled zbog iscrpljenosti”, rekla je za RINU dr Danijela Garović iz Doma zdravlja Čačak.

U poslednjih četiri do pet dana beleži se pad broja pacijenata sa simptomima visoke temperature i akutnih respiratornih infekcija, što ukazuje na blago smirivanje situacije.

- Videćemo kako će se situacija razvijati narednih dana, s obzirom na to da su se deca vratila u školske klupe, jer je kod njih infekcija bila najizraženija. Važno je da hronični pacijenti, naročito oni sa respiratornim i onkološkim oboljenjima, odmah potraže pomoć ukoliko osete jaču malaksalost ili otežano disanje. Zdrava populacija treba da se javi lekaru drugog ili trećeg dana ako se temperatura zadrži, kako bi se uradila laboratorijska dijagnostika i uključila adekvatna terapija, pojasnila je dr Garović.

Kako dodaje, virus se kod pojedinih pacijenata vraća i na svake tri do četiri nedelje, sa gotovo istim simptomima.

- Ono što je izuzetno važno jeste pravilna ishrana, lična higijena i redovno provetravanje prostorija. Zbog hladnoće ljudi borave u zatvorenim prostorima, pa se virus veoma lako prenosi. Često nam dolaze čitave porodice, prvo obole deca školskog uzrasta, a zatim se infekcija proširi na sve članove. Vitamini, zdrava ishrana i provetravanje su osnov prevencije, zaključila je doktorka.

Iako se situacija polako smiruje, lekari poručuju da oprez ne sme da popusti, jer je imunitet organizma i dalje oslabljen. Briga o zdravlju u ovim danima ostaje najvažnija zaštita od povratka virusa.