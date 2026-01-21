- U atmosferi ispunjenoj toplinom, osmesima i emocijama, uputili smo joj iskrene čestitke i želje za dobro zdravlje, spokoj i još mnogo dana ispunjenih radošću. Neka još dugo sa ponosom nosi titulu najstarije Trsteničanke. Životni vek bake Milanke simbol je snage, istrajnosti i vrednosti koje su oblikovale generacije i ostavile dubok trag u našoj zajednici. Opština Trstenik sa ponosom neguje kulturu poštovanja, pažnje i brige prema najstarijim sugrađanima, jer oni svojim životnim putem predstavljaju dragoceno nasleđe svih nas - izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.