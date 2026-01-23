Slušaj vest

Komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević posetila je u četvrtak Loznicu i sastala se sa gradonačelnicom Draganom Lukić. Kako je rečeno postoji dugogodišnja uspešna saradnja, a poseta će poslužiti za razmatranje novih planova saradnje, sve sa ciljem da se pomogne što većem broju izbeglih i raseljenih porodica.

-U proteklim periodu zbrinuto je više od 700 porodica, kako izbeglica tako i interno raseljenih lica. U 2026. nastavljamo sa planovima ka zbrinjavanju i podršci izbegličkim porodicama, izbeglih sa prostora bivše Jugoslavije, koje su svoj dom našle u Loznici i zajednički snagama, da zahvaljujući pre svega i energiji i podršci gradonačelnice, zbrinemo što veći broj porodica u ovoj godini. Tu smo da nastavimo sa zbrinjavanjem porodica kako bi imale trajnu adresu u Loznici, i posle dugogodišnjeg izbeglištva dobili svoj krov nad glavom – rekla je Stanisavljevićeva.

Foto: Kurir/T.I.

Prema rečima Lukićeve Grad Loznica imao je u proteklom periodu uspešnu i kontinuiranu saradnju sa Komesarijatom za izbegla i interno raseljena lica i zajedno je realizovan niz programa i projekata koji su imali za cilj stambeno zbrinjavanje i socijalnu podrška porodicama izbeglih i interno raseljenih lica.

- Na više lokacijama u Loznici su proteklih godina izgrađeni savremeni stambeni objekti za potrebe porodica raseljenih lica, sa modelom zakupa i mogućnošću trajnog otkupa, kao i socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima. Loznica je bila pouzdan partner, grad je pružao logističku, pravnu, tehničku, ali i finansijsku podršku. U saradnji sa Komesarijatom realizovani su brojni programi socijalne podrške, otkup građevinskog materijala, otkup kuća na seoskom području, kao i postavljanje montažnih objekata. Pored toga pruženi su i paketi ekonomskog osnaživanja porodica, a krajni cilj je potpuna socijalna integracija svih tih porodica. Loznica vodi evidenciju o interno raseljenim licima, izbeglima i o licima koja su se trajno nastanila na teritoriji našeg grada i dobila državljanstvo Srbije. Preostalo ih je još 240 koje imaju potrebu za stambenim zbrinjavanjem – izjavila je gradonačelnica.

Foto: Kurir/T.I.

Do sada je 387 izbegličkih i 32 interno raseljenih porodica dobilo rešenja, i na taj način je njih 419 zbrinuto na području Loznice. Grad je, navela je Lukićeva, krajem prošle godine sa Komesarijatom potpisao ugovore o socijalnoj podršci, nabavci ogreva, paketa hrane, građevinskog materijala i otkup kuća na seoskom području. Taj javni poziv je u toku, traje do kraja januara, nadležna komisija će zasedati i završetak pravnih i administrativnih procedura očekuje se krajem februara, a nakon toga i potpuna implementaciju tog programa.