Slušaj vest

U reci Đetinji gde se ogledaju tvrđava na steni, mostovi, stara hidrocentrala, zgrade i brda sa svih strana, u toj slici urbanizma i istorije, u plićaku reke se može primetiti vitka, bela, gotovo nestvarna bela čaplja.

Dok strpljivo stoji, načini poneki korak napred, oko nje plivaju patke. Njeni pokreti su odmereni i dostojanstveni, kao da zna da je mnogi šetači kejom posmatraju i fotografišu.

- Dolazak bele čaplje u Užice posledica je kombinacije promene klime, dostupnosti hrane i specifičnosti reke Đetinje. Iako su ranije bile karakteristične za barske predele poput Carske bare, danas su uobičajen prizor i u gradskim zonama. Đetinja je bogata sitnom ribom i žabama, što je primarni izvor ishrane za veliku belu čaplju. Često se viđaju kako nepomično stoje u plićaku kod gradske plaže čekajući plen, u naselju Turica, ali i duž toka do autobuske stanice – kaže Branko iz Užica, koji svakodnevno šeta pored reke i voli da posmatra ptice.

1/4 Vidi galeriju Velika bela čaplja u reci Đetinji Foto: Kurir.rs/Z.G.

On objašnjava da reka Đetinja skoro nikad ne ledi i to omogućava pticama da love tokom cele godine umesto da migriraju u toplije krajeve. Ova užička Velika bela, kako su je već prozvali Užičani, pojavljuje se s proleća, s jeseni i zimi, već dve godine.

- Ona se verovatno oseća zaštićeno u klisuri Đetinje, gde ima mira i zaklona u stenama i drveću uz obalu. I bele čaplje su poput sivih, postale urbane ptice, koje su naučile da prisustvo ljudi ne predstavlja direktnu opanost, pa se slobodno spuštaju sam centar grada – kaže naš sagovornik.

I ne samo njega, već sve sugrađane raduje to što njeno prisustvo znači da u reci ima života, da postoji taj skriveni svet u vodi tik uz asfalt i beton, da reka više nije toliko zagađena.

Pogledajte veličanstveni prizor:

Velika bela čaplja Izvor: Kurir.rs/Z.G.