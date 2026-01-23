Slušaj vest

Ambasador Republike Turske u Republici Srbiji, Ilhan Sajgili, u pratnji savetnice za trgovinu, Jasemin Juče i druge sekretarke, Galene Kartal, posetio je Državni data centar u Kragujevcu, gde se sastao sa gradonačelnikom Kragujevca, Nikolom Dašićem.

Tokom sastanka, gradonačelnik Dašić upoznao je ambasadora Sajgilija sa razvojnim potencijalima Kragujevca i predstavio viziju grada koji uspešno spaja bogatu industrijsku prošlost sa tehnologijama budućnosti. Poseban akcenat stavljen je na značaj Državnog data centra i Inovacionog distrikta, kao i na dalje planove za pozicioniranje Kragujevca kao regionalnog centra znanja i savremenih tehnologija.

Foto: grad Kragujevac

Ambasador Republike Turske istakao je značaj jačanja bilateralnih odnosa između dve zemlje i izrazio interesovanje za dalju saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, posebno u domenu informacionih tehnologija, digitalizacije i inovacija.

Tokom obilaska Državnog data centra, koji od 2019. godine predstavlja jedan od ključnih oslonaca digitalne transformacije u Srbiji, razgovarano je o daljem razvoju IT sektora i mogućnostima za pozicioniranje Kragujevca kao regionalnog centra za veštačku inteligenciju i napredne tehnološke sisteme.