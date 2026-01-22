Slušaj vest

Na sednici Saveta za dodelu Svetosavske nagrade, jednoglasno je odlučeno da ovogodišnji dobitnik bude Fondacija za srpski narod i državu.

- Savet za dodelu Svetosavske nagrade jednoglasno je doneo odluku da ovo prestižno priznanje bude dodeljeno Fondaciji za srpski narod i državu, zbog kontinuiranog doprinosa očuvanju kulturnog, istorijskog, kulturnog i duhovnog nasleđa srpskog naroda na prostoru Kruševca i Rasinskog okruga. Fondacija je doprinela negovanju svetosavskih vrednosti, sabornosti i negovanju tredicionalnih vrednosti kroz kulturu, obrazovanje i druge oblasti, izjavila je direktorka Kulturnog centra Kruševac Marija Cvetković.

Svetosavska nagrada predstavlja priznanje koje se vezuje za vrednosti svetosavlja. Predstavlja podstrek umetniku da, pre svega bude ličnost – stvaralac. Nagrada se sastoji iz Svetosavske povelje i novčane nagrade.

Svetosavska nagrada će, po tradiciji biti uručena laureatu na Svetosavskoj akademiji, koja je zakazana za 25. januar od 18 sati u Kruševačkom pozorištu.

Organizatori su Eparhija kruševačka, Kulturni centar Kruševac i Kruševačko pozorište, a poktovitelj je Grad Kruševac.