Slušaj vest

Na sednici Saveta za dodelu Svetosavske nagrade, jednoglasno je odlučeno da ovogodišnji dobitnik bude Fondacija za srpski narod i državu.

- Savet za dodelu Svetosavske nagrade jednoglasno je doneo odluku da ovo prestižno priznanje bude dodeljeno Fondaciji za srpski narod i državu, zbog kontinuiranog doprinosa očuvanju kulturnog, istorijskog, kulturnog i duhovnog nasleđa srpskog naroda na prostoru Kruševca i Rasinskog okruga. Fondacija je doprinela negovanju svetosavskih vrednosti, sabornosti i negovanju tredicionalnih vrednosti kroz kulturu, obrazovanje i druge oblasti, izjavila je direktorka Kulturnog centra Kruševac Marija Cvetković.

Svetosavska nagrada predstavlja priznanje koje se vezuje za vrednosti svetosavlja. Predstavlja podstrek umetniku da, pre svega bude ličnost – stvaralac. Nagrada se sastoji iz Svetosavske povelje i novčane nagrade.

Svetosavska nagrada će, po tradiciji biti uručena laureatu na Svetosavskoj akademiji, koja je zakazana za 25. januar od 18 sati u Kruševačkom pozorištu.

Organizatori su Eparhija kruševačka, Kulturni centar Kruševac i Kruševačko pozorište, a poktovitelj je Grad Kruševac.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvo"Aplicirao sam na Harvardu i Prinstonu, ali kad završim studije - vraćam se u Srbiju": Strahinja sa 18 godina osvojio čak 160 nagrada iz desetak naučnih oblasti
strahinja trivkovic (7).jpg
SrbijaTO SU PRAVI DRUGARI, PONOSNI NA SVOG PAVLA IZ ODELJENJA Nesvakidašnje iznenađenje! Pogledajte, zakupili bilbord da Vranje zna ko je dobio Svetosavsku nagradu
pavle mišić.jpg
SrbijaLAUREAT JANKO MILETIĆ, VLASNIK PREDUZEĆA "TEHNOGRADNJA": Dodeljena Svetosavska nagrada u Kruševcu (FOTO)
Svetosavska nagrada 1.jpg
SrbijaKAKAV CAR! Nastavnik Zoran dobio Svetosavsku nagradu, pa novac dao aleksinačkoj školi za ROBOTA
s01.jpg