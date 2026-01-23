Slušaj vest

Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 34 pregleda odraslih osoba (u toku dana 12, a preko noći 22 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 12 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti oboleli od karcinoma i sa povredama, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

Telefonom je upućeno 177 poziva službi hitne pomoći u prethodna 24 sata.

