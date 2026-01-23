Slušaj vest

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i direktorka Doma zdravlja Subotica dr Tatjana Popović danas su – simboličnom predajom ključeva i obilaskom novog objekta namenjenog boljem, sigurnijem i dostupnijem zdravstvu – svečano otvorili novoizgrađenu, savremeno opremljenu zdravstvenu ambulantu na Paliću, u ulici Bohinjska br. 7. Uz isticanje da je ovo jedan od onih događaja kada teško može da pronađe reči kojima bi opisao koliko je ponosan zbog otvaranja prelepog objekta ambulante na teritoriji Mesne zajednice „Palić“, gradonačelnik Bakić je, tim povodom, izjavio kako vrednost ove investicije iznosi 96,53 miliona dinara i da su ta sredstva, na šta je dodatno ponosan, obezbeđena iz gradskog budžeta.

Foto: Grad Subotica

„Radovi na izgradnji ambulante na Paliću počeli su 23. septembra 2024. godine. Završeni su 30. juna 2025. godine, a upotrebna dozvola ishodovana je 14. novembra 2025. godine. Bruto površina izgrađenog objekta u osnovi je 517,90 kvadratnih metara. Objekat je prizeman, namenjen je za primarnu zdravstvenu zaštitu sa ordinacijama lekara opšte prakse sa standardnim pratećim funkcijama za objekte ove vrste, a ima i prilaznu internu saobraćajnicu sa 29 parking-mesta“, podsetio je gradonačelnik Bakić.

Naveo je da otvaranje ove ambulante predstavlja važan korak u jačanju primarne zdravstvene zaštite u Subotici i da za rukovodstvo grada to nije samo infrastrukturno ulaganje i podizanje jednog objekta.

„Za nas je to i ulaganje u zdravlje naših sugrađana, ali i u osećaj sigurnosti da je pomoć dostupna onda kada je najpotrebnija. Ovakvi projekti jasno pokazuju da brinemo o ljudima, o njihovim svakodnevnim potrebama i o kvalitetu života u našem gradu. Ovo će, svakako, doprineti i kvalitetnijoj turističkoj ponudi Palića, koji se, poznato je, svrstava među šest top turističkih destinacija u Republici Srbiji“, istakao je Bakić.

Foto: Grad Subotica

Subotička lokalna samouprava, dodao je, čini sve da unapredi funkcionisanje zdravstvenog sistema u Subotici,

„Sa ovim pokazujemo da vodimo računa o našim sugrađanima i da preduzimamo sve kako bi, bez obzira da li žive u gradskim ili prigradskim mesnim zajednicama, imali što kvalitetniju primarnu zdravstvenu zaštitu. Izvesno da ćemo i ubuduće nastojati da unapređujemo funkcionisanje zdravstvenog sistema u Subotici i da zdravstvo bude dostupno svakom njenom građaninu“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

On je izrazio veliku zahvalnost izvođaču radova, renomiranoj subotičkoj kompaniji „Javornik“ na kvalitetno izvedenim radovima na novoizgrađenom objektu, i naglasio da se, bez obzira na turbulentna vremena u kojima se nalazi ne samo ovaj grad, i ne samo naša država Republika Srbija, nego i ceo svet, u Subotici i dalje – i radi, i gradi.

„I neće se stati, baš kao što se neće i ne sme stati ni sa izgradnjom savremene, moderne i razvijene Srbije, na čijem čelu je predsednik Aleksandar Vučić“, poručio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Foto: Grad Subotica

Direktorka Doma zdravlja Subotica, dr Tatjana Popović je istakla da ovaj trenutak nije samo svečano uručenje ključeva, već da je on simbol ulaganja u zdravlje građana i briga o zajednici.

„Ova ambulanta, koju danas na korišćenje dobija Dom zdravlja, sastoji se od dve ambulante za lekare opšte prakse, dve za pedijatriju, jedne ambulante za stomatologa. Naravno, pored toga, ima i brojne druge prateće manje prostorije kao što su čekaonica, ostava, magacin, soba za terapiju, izolacije i tako dalje. U ambulanti će raditi 12 zaposlenih Doma zdravlja, među kojima su i četiri lekara: dva lekara opšte prakse, stomatolog i pedijatar“, navela je dr Tatjana Popović.

Naglasila je da je posebno ponosna na činjenicu da je Dom zdravlja Subotica iz sopstvenih sredstava izdvojio 5,8 miliona dinara za uređenje enterijera i opremanje ove ambulante.

„Želim posebno da se zahvalim našem gradonačelniku Stevanu Bakiću koji je bio glavni vizionar i pokretač da se sredstva ulože za izgradnju ovog prelepog objekta i da stanovnici Palića dobiju prostor kakav i zaslužuju. Ovo je, zapravo, dokaz da zajedničkim snagama možemo da unapredimo kvalitet života naših sugrađana“, istakla je dr Tatjana Popović.

1/10 Vidi galeriju Gradonačelnik Stevan Bakić otvorio novoizgrađenu ambulantu na Paliću Foto: Grad Subotica

Zahvaljujući se svima što su prisutni u ovom, kako je rekla, istorijskom trenutku dr Tatjana Popović je izrazila želju da ova ambulanta bude mesto zdravlja, poverenja i humanosti.

Svečanom otvaranju novoizgrađene zdravstvene ambulante na Paliću prisustvovali su saradnici gradonačelnika Stevana Bakića i direktorke Doma zdravlja Tatjane Popović, lekari i osoblje Doma zdravlja i predstavnici izvođača radova – kompanije „Javornik“ d.o.o., kao i rukovodstvo i građani Mesne zajednice „Palić“.