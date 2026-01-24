Slušaj vest

UŽICE – Ministar za javna ulaganja Darko Glišić obišao je fabriku vode u Užicu, gde se upoznao sa aktuelnim radovima na rekonstrukciji izgradnje vodovodne mreže u gradu.

Ovom rekonstrukcijom je obuhvaćena zamena asbestno-cementnih cevi, a naselja koja će prvo osetiti korist su Pora, Gluvaći i Kapetanovina. Reč je o kapitalnom projektu koji ima za cilj da reši višedecenijski problem dotrajale infrastrukture i ogromnih gubitaka vode. Ukupna vrednost investicije iznosi 326.314.000 dinara bez PDV-a, a radovi su već započeti. Prva faza obuhvata zamenu cevovoda u dužini od pet kilometara, što predstavlja prvu petinu ukupne gradske vodovodne mreže.

Foto: RINA

Ministar Glišić je istakao da su dosadašnji gubici vode bili ogromni, navodeći da se u Fabrici vode u Užicu proizvodi oko 400 litara vode u sekundi, dok se čak 200 litara gubi zbog dotrajale mreže. Kako je rekao, to predstavlja ozbiljan finansijski problem, ne samo za vodovod i fabriku vode, već i za građane, koji su često trpeli restrikcije i isključenja.

Foto: RINA





Kapitalnu investiciju u potpunosti finansira Ministarstvo za javna ulaganja, a ministar Glišić je najavio da će se u narednim godinama raditi i potpuna zamena preostalog dela vodovodne mreže, kako bi sistem bio u potpunosti obnovljen i funkcionalan.

Foto: RINA

Fabrika vode u Užicu, izgrađena je 2018. godine sredstvima Vlade Republike Srbije i spada među najsavremenije u zemlji, ali trenutno ne radi u punom kapacitetu upravo zbog lošeg stanja mreže. Završetkom planiranih radova očekuje se značajno smanjenje gubitaka, stabilnije vodosnabdevanje i dugoročno rešenje jednog od ključnih infrastrukturnih problema grada.