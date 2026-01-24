SJAJNA VEST ZA GRAĐANE BAJINE BAŠTE! Stare kotlarnice prebacuju se na ekološki prihvatljive energente - čistiji vazduh i zdravija životna sredina (FOTO)
BAJINA BAŠTA - Jedna od najlepših opština u Srbiji svakako je opština Bajina Bašta, koja smeštena u obuhvatu Nacionalnog parka Tara predstavlja pravi dragulj. Da bi priroda ostala očuvana neophodna su i konstantna ulaganja, a država i resorno ministarstvo pokazali su se kad je to u pitanju u najboljem svetlu. Sada sledi zamena kotlarnice u Gradskoj toplani, što će doprineti pre svega čistijem vazduhu i zdravijoj životnoj sredini.
- Nema više uglja, gde je od osamdesetih godina tri kotla i trenutno radi na skoro godišnjem nivou hiljadu tona uglja. To će da bude prošlost jer se prelazi na biomasu. Prva faza kroz svega nekoliko meseci počinje i kreće se sa radovima. Nećemo se tu zaustaviti, radićemo u drugoj fazi i na unapređenju infrastrukture, toplovodne mreže, ali i na nastavku zamene energenta u ostalim javnim ustanovama. I sportska hala, i srednje škole, i škole, ali i domaćinstva i zgrade će sigurno već do kraja dvadeset šeste godine biti na ekološki prihvatljiviji energent, a mi ćemo ispred ministarstva nastaviti sa daljim ulaganjima, kazala je za RINU ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.
Ona ističe da je resorno ministarstvo za Nacionalni park obezbedilo tokom prethodne tri godine osamdeset miliona dinara kroz subvencije za upravljače.
- Pored toga, uložili smo u rekonstrukciju putne infrastrukture od turističkog epicentra ovog mesta, a to je Mitrovac na Tari, upravo kao i u Banjskoj steni, i radili smo takođe zamenu rasvete kako bi građani mogli još više da uživaju ne samo u prirodnim, već i u kulturno-istorijskim vrednostima na teritoriji opštine Bajina Bašta, u mestu Račanska šljivovica, da bi mogli da posete i u nekim možda kasnim večernjim satima kulturno-istorijske monumente ovog kraja. Tako da trudimo se da u svim aspektima delujemo, a nastavićemo da investiramo i u oblast koju sada nisam pomenula, a to je sistem upravljanja otpadom za teritoriju opštine Bajina Bašta, istakla je ministarka tokom poseti ovoj opštini na zapadu Srbije.
Takođe, ističe da je velika stvar i potpisivanje memoranduma sa ministrom Vipotnikom, čime je započela formalna saradnja na uspostavljanju prvog prekograničnog zaštićenog područja između Srbije i Republike Srpske.
- Sa naše strane, sa strane Republike Srbije, obuhvatiće Nacionalni park Tara i Park prirode Mokra Gora, odnosno Šargan–Mokra Gora, a sa strane Republike Srpske obuhvatiće Nacionalni park Drina i planinske masive Sušice i Devetku, kao i buduće njihovo zaštićeno područje Veliki Stolac, u kojem smo zajedno sa stručnjacima iz Zavoda radili na valorizaciji i izradi studije, jer je to preduslov da bismo mogli zajedno i sa jedne i sa druge strane da imamo sve elemente kako bismo ovu prirodnu granicu, koja apsolutno ne postavlja granice između naših naroda, između ljudi, između svega onoga što dele ova prirodna dobra, stavili u jedan novi okvir i po prvi put, nadam se ove godine, uspostavili upravo taj prekogranični obuhvat. To će da bude novina ne samo u kontekstu definisanja samih granica, nego i u razmeni znanja i prakse, kaže Pavkov.
Kurir.rs/RINA