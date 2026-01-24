Slušaj vest

BAJINA BAŠTA - Jedna od najlepših opština u Srbiji svakako je opština Bajina Bašta, koja smeštena u obuhvatu Nacionalnog parka Tara predstavlja pravi dragulj. Da bi priroda ostala očuvana neophodna su i konstantna ulaganja, a država i resorno ministarstvo pokazali su se kad je to u pitanju u najboljem svetlu. Sada sledi zamena kotlarnice u Gradskoj toplani, što će doprineti pre svega čistijem vazduhu i zdravijoj životnoj sredini.

- Nema više uglja, gde je od osamdesetih godina tri kotla i trenutno radi na skoro godišnjem nivou hiljadu tona uglja. To će da bude prošlost jer se prelazi na biomasu. Prva faza kroz svega nekoliko meseci počinje i kreće se sa radovima. Nećemo se tu zaustaviti, radićemo u drugoj fazi i na unapređenju infrastrukture, toplovodne mreže, ali i na nastavku zamene energenta u ostalim javnim ustanovama. I sportska hala, i srednje škole, i škole, ali i domaćinstva i zgrade će sigurno već do kraja dvadeset šeste godine biti na ekološki prihvatljiviji energent, a mi ćemo ispred ministarstva nastaviti sa daljim ulaganjima, kazala je za RINU ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

1/7 Vidi galeriju Bajina Bašta prelazi sa uglja na biomasu: Čistiji vazduh i velika ekološka ulaganja Foto: RINA

Ona ističe da je resorno ministarstvo za Nacionalni park obezbedilo tokom prethodne tri godine osamdeset miliona dinara kroz subvencije za upravljače.

- Pored toga, uložili smo u rekonstrukciju putne infrastrukture od turističkog epicentra ovog mesta, a to je Mitrovac na Tari, upravo kao i u Banjskoj steni, i radili smo takođe zamenu rasvete kako bi građani mogli još više da uživaju ne samo u prirodnim, već i u kulturno-istorijskim vrednostima na teritoriji opštine Bajina Bašta, u mestu Račanska šljivovica, da bi mogli da posete i u nekim možda kasnim večernjim satima kulturno-istorijske monumente ovog kraja. Tako da trudimo se da u svim aspektima delujemo, a nastavićemo da investiramo i u oblast koju sada nisam pomenula, a to je sistem upravljanja otpadom za teritoriju opštine Bajina Bašta, istakla je ministarka tokom poseti ovoj opštini na zapadu Srbije.

Takođe, ističe da je velika stvar i potpisivanje memoranduma sa ministrom Vipotnikom, čime je započela formalna saradnja na uspostavljanju prvog prekograničnog zaštićenog područja između Srbije i Republike Srpske.

- Sa naše strane, sa strane Republike Srbije, obuhvatiće Nacionalni park Tara i Park prirode Mokra Gora, odnosno Šargan–Mokra Gora, a sa strane Republike Srpske obuhvatiće Nacionalni park Drina i planinske masive Sušice i Devetku, kao i buduće njihovo zaštićeno područje Veliki Stolac, u kojem smo zajedno sa stručnjacima iz Zavoda radili na valorizaciji i izradi studije, jer je to preduslov da bismo mogli zajedno i sa jedne i sa druge strane da imamo sve elemente kako bismo ovu prirodnu granicu, koja apsolutno ne postavlja granice između naših naroda, između ljudi, između svega onoga što dele ova prirodna dobra, stavili u jedan novi okvir i po prvi put, nadam se ove godine, uspostavili upravo taj prekogranični obuhvat. To će da bude novina ne samo u kontekstu definisanja samih granica, nego i u razmeni znanja i prakse, kaže Pavkov.