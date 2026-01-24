Slušaj vest

Nove jelke sa busenom krase Park novogodišnjih jelki u kragujevačkim Šumaricama.

Zajedno sa građanima i mališanima iz Predškolske ustanove „Čili i Vili“, Javno-komunalno preduzeće "Šumadija" Kragujevac organizovalo je sadnju jelki sa busenom u Parku novogodišnjih jelki u Šumaricama. Četinari koji su krasili domove Kragujevčana tokom novogodišnjih i božićnih praznika, dobili su priliku da produže život u prirodi. Posađeno je trinaest sadnica četinara sa busenom, a akcija će se nastaviti i narednih dana.

- JKP "Šumadija" Kragujevac tokom čitave godine sprovodi niz ekoloških akcija u cilju očuvanja i zaštite životne sredine. Park novogodišnjih jelki formiran je pre tri godine, u saradnji sa Spomen-parkom „Kragujevački oktobar“ koji je opredelio zelenu površinu za sadnju. Sadnja drveća je prvi korak ka očuvanju šuma, a mi kroz akciju sadnje vraćamo četinare prirodi i dajemo svoj doprinos pošumljavanju, stvaranju kvalitetnijeg vazduha i ambijenta za život. Akcija je uspešno zaživela, a nadamo se da će biti nastavljena i narednih godina, izjavio je Srđan Marković iz JKP "Šumadija".

Deca iz vrtića „Čili i Vili“ pokazala su veliko interesovanje za sadnju novogodišnjih jelki. Njihovo učešće u akciji nije samo simbolično, jer su oni budući čuvari prirode koji od malih nogu uče da sade drveće, neguju i zalivaju jelke i time razvijaju svest o tome kako se vodi briga o prirodi.

Akciju sadnje u Parku novogodišnjih jelki svojim prisustvom su podržali predstavnici Grada Kragujevca i Spomen-parka.

Ocenivši akciju višestruko značajnom, Marijana Stanković, direktorka Spomen parka ''Kragujevački oktobar'' je rekla da doprinosi pošumljavanju i uređenju memorijalnog kompleksa, ali i podstiče građane da novogodišnje jelke sa busenom nakon praznika zasade, kako bi nastavile da žive u prirodnom okruženju. Ona je istakla da građani i narednih dana mogu da kontaktiraju službu uređenja i održavanja u Spomen parku i da će im pomoći da zasade svoju jelku.