KLADOVO - U okviru akcije „Karavan zdravlja“, koju realizuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, u Kladovu su održani su besplatni preventivni pregledi koji su naišli na izuzetno veliki odziv građana.

Građani su imali priliku da obave osnovne zdravstvene provere, dobiju stručne savete lekara i učestvuju u edukativnim razgovorima o značaju prevencije, posebno kada je reč o kardiovaskularnim bolestima, dijabetesu i drugim hroničnim oboljenjima koja predstavljaju vodeće uzroke smrtnosti u Srbiji.

Profesor dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, istakao je da je odziv građana u Kladovu još jedna potvrda da svest o značaju prevencije u Srbiji iz godine u godinu raste.

„Prevencija je najvažniji korak u očuvanju zdravlja. Ljudi često dolaze kod lekara tek kada se pojave ozbiljni simptomi, a cilj Ministarstva zdravlja je da građane usmerimo na prevenciju, odnosno da građanima omogućimo da na vreme otkriju eventualne rizike i dobiju savete kako da unaprede svoj stil života. Veliko interesovanje u Kladovu i Majdanpeku pokazuje da smo na dobrom putu“, rekao je prof. dr Tasić.

Direktor Zdravstvenog centra Kladovo, doktor Dejan Čučulanović istakao je da će zdravstveni centar Kladovo nastaviti preventivne preglede, i da će od ponedeljka biti preventivni ginekološki pregledi u cilju prevencije raka grlića materice.

„Velika nam je čast što je Karavan zdravlja stigao u Kladovo i što zajedno sa Ministarstvom zdravlja učestvujemo u ovoj izuzetno važnoj preventivnoj akciji. Naš cilj je da građanima omogućimo lak i besplatan pristup preventivnim pregledima i da ih podstaknemo da više brinu o svom zdravlju. Pozivam naše sugrađanke i sugrađane da se u što većem broju odazivaju i na naredne preventivne akcije.“

Pored velikog broja građana, pozivu na preventivne preglede odazvali su se i radnici kladovskih javnih preduzeća, čime su dodatno pokazali društvenu odgovornost i značaj brige o sopstvenom zdravlju, ali i dali primer ostalim sugrađanima.

Direktor JP „Jedinstvo“ Kladovo, David Đurđević, istakao je da su ovakve akcije od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu.

„Zdravlje je prioritet. Drago mi je što su naši radnici učestvovali u preventivnim pregledima, jer prevencija i rana dijagnostika mogu da spasu život. Kao druoštveno odgovorno preduzeće apsolutno podržavamo ovakve inicijative i nastavićemo da motivišemo naše zaposlene da vode računa o svom zdravlju“, rekao je Đurđević.

Preventivni pregledi biće nastavljeni i narednih dana u Zdravstvenom centru Kladovo, kako bi što veći broj građana imao priliku da na vreme proveri svoje zdravstveno stanje i dobije stručne savete lekara.

Karavan zdravlja je za godinu dana postojanja obišao više od 60 gradova i opština širom Srbije, u svakoj od njih održane su edukativne tribine o značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti, kao i besplatni preventivni pregledi građana. Upravo zahvaljujući ovakvom konceptu, veliki broj ljudi je prvi put proverio svoje zdravstveno stanje i dobio priliku da na vreme reaguje.