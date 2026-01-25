Slušaj vest

U Kulturnom centru Kruševac održana je tradicionalna Svetosavska radionica za srednjoškolce, koja je i ove godine potvrdila kontinuitet, kreativnosti i vrednosti koje Sveti Sava nosi u savremenom društvu.

Foto: KCK

Učenici kruševačkih srednjih škola - Gimnazije, Prve tehničke škole, Ekonomsko-trgovinske i Medicinske škole, pisali su radove na teme „Blizu ili daleko od Svetog Save“, „Da li se raspoznajemo po Svetom Savi“ i „Nove ideje u obeležavanju Dana Svetog Save”.

Atmosfera na radionici je pokazala da je ovo bio vredan i sadržajan interaktivni događaj koji godinama okuplja mlade ljude, podstiče ih na razmišljanje, dijalog i stvaralački izraz, ali i ostaje snažan izvor inspiracije za sve učesnike, koji su deo tog projekta.

Foto: KCK

Mladi su imali priliku da lični odnos prema ovoj temi sagledaju iz savremenog ugla kroz razgovor, razmenu ideja I pisano stvaralaštvo..

Dodela nagrada za najbolje radove biće održana u ponedeljak, 26. januara 2026. godine, u 13 časova, u Medija centru Kulturnog centra Kruševac.

