Predsednik Gradskog odbora Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova Srbije za Kruševac Bojan Tomić i zamenik predsednika, pukovnik u penziji, Rade Rnjaković, u ime predsednika SUBNOR Srbije, generala u penziji Ljubiše Dikovića, uručili gradonačelniku Kruševca Ivanu Manojloviću priznanje i plaketu te organizacije.

Nagrada SUBNOR Srbije Gradu Kruševcu Foto: SUBNOR Kruševac

Gradonačelnik Manojlović je u ime Grada preuzeo plaketu, koja je simbol zahvalnosti za doprinos u razvijanju i osavremenjivanju tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, očuvanju tekovina antifašističke borbe i za izuzetnu saradnju sa SUBNOR-om Srbije, kao i za međusobnu podršku i saradnju koju Grad ima sa članovima Gradskog odbora SUBNOR u Kruševcu.
Manojlović je obećao da će se uvek truditi da poštovanje i saradnja sa svim organizacijama ratnih veterana bude na najvišem mogućem nivou.

Plaketa je, pored Medalje boraca, jedno od najvećih priznanja koje SUBNOR dodeljuje.

Kurir.rs

