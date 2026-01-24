Gradonačelnik Manojlović je u ime Grada preuzeo plaketu, koja je simbol zahvalnosti za doprinos u razvijanju i osavremenjivanju tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, očuvanju tekovina antifašističke borbe i za izuzetnu saradnju sa SUBNOR-om Srbije, kao i za međusobnu podršku i saradnju koju Grad ima sa članovima Gradskog odbora SUBNOR u Kruševcu.

Manojlović je obećao da će se uvek truditi da poštovanje i saradnja sa svim organizacijama ratnih veterana bude na najvišem mogućem nivou.