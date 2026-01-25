Slušaj vest

Teška porodična sudbina studentkinje iz Sremske Mitrovice, koja svakodnevno putuje na relaciji Sremska Mitrovica – Novi Sad, dirnula je mnoge, a zahvaljujući reakciji institucija i društveno odgovornom prevozniku – stigla je i konkretna pomoć.

Naime, kroz sistem socijalne zaštite prepoznata je izuzetno teška situacija mlade studentkinje koja, pored studija, vodi borbu da bude uz teško bolesnu majku, ali i da brine o dve mlađe sestre. Nakon toga, usledila je saradnja Gradske uprave za socijalnu zaštitu i prevoznika Sirmiumbus, koji je doneo odluku da joj obezbedi besplatnu godišnju autobusku kartu.

"Plašila sam da ne budem tu ako se nešto desi"

Studentkinja je druga godina Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, smer arhitektura, ali umesto bezbrižnog studentskog života, svakodnevno je birala – put.

– Putovala sam svaki dan jer me je stalno pratio strah da ne budem tu ako se, ne daj Bože, nešto desi. Emotivno mi je to bilo najteže. Jako sam vezana za mamu i želela sam da budem kod kuće, da znam šta se dešava i da mogu da pomognem – kaže ona.

Stanovanje u Novom Sadu nije dolazilo u obzir zbog visokih troškova, a studentski dom se nije uklapao u njene porodične obaveze.

– Dogovorili smo se da je najbolje da putujem. Kada se vratim kući, ja sam tu. Znam sve, mogu da reagujem. Bilo je finansijski jako teško, ali mi je porodica bila važnija od svega – dodaje.

Foto: Kurir/D.Š.

Borba majke s karcinomom

Majci studentkinje dijagnostikovan je agresivni karcinom dojke sa visokim procentom Ki67, nakon čega je započela intenzivno lečenje. U kratkom periodu suočila se sa nizom teških udaraca – borbom sa teškom bolešću, gubitkom posla i ozbiljnim finansijskim problemima.

Ipak, snagu pronalazi u svojim ćerkama, porodici i ljudima koji su im pružili podršku.

– Danas se trudim da budem zahvalna za svaki trenutak. Naučila sam da cenim život i ljude oko sebe. Iako je put bio težak, znam da nije kraj dokle god se boriš – poručuje majka.

Posebno ističe da joj upravo deca daju snagu da istraje.

– Njihova ljubav me pokreće svakog dana. Svaka pomoć, bilo emotivna ili praktična, daje mi nadu da će doći dan kada ću moći da kažem: „Pobedila sam.“

Foto: Kurir/D.Š.

Radila i najteže poslove da bi pomogla porodici

Kako bi pomogla porodici, studentkinja je od ranih godina radila različite poslove – od konobarisanja, do fizički izuzetno zahtevnih poslova u firmi gde je učestvovala i u postavljanju pločica.

Njena borba i odricanje nisu prošli neprimećeno. Nakon sagledavanja slučaja kroz socijalnu zaštitu, usledila je odluka koja joj je promenila svakodnevicu.

– To mi mnogo znači. Novac koji sam ranije davala za autobus sada ostaje u kući – za mamu i sestre. Deo koristim za hranu i osnovne potrebe tokom dana. To je ogromno olakšanje – kaže ona.

"Moje mesto je ovde"

I pored svega, studentkinja ima jasan cilj – da završi fakultet u roku i da se nakon studija vrati u Sremsku Mitrovicu.

– Ne planiram da radim u drugom gradu. Moje mesto je ovde. Ovde su moja majka i sestre – poručuje.