Malo je snimaka koji u nekoliko sekundi uspeju da razneže i nasmeju toliko ljudi, ali jedan prizor iz srca Šumadije upravo je to uradio. 90. rođendan bake Dare Čolić pretvorio se u slavlje o kojem se priča, ne zbog raskoši, već zbog energije i radosti kakva se retko viđa.

Na Instagram profilu "balkanski_biseri" objavljen je video sa rođendanske proslave bake Dare iz Donjih Branetića kod Gornjeg Milanovca, koja je nedavno napunila 90 godina. Ono što je posebno privuklo pažnju jeste energija slavljenice koja je oduševila Srbiju.

"Verujete li? Na proslavi svog 90. rođendana, baka Dara Čolić igra kolo kao devojka i poručuje da su godine samo broj! Desetak dana nakon što je napunila devedesetu, baka Dara iz Donjih Branetića kod Gornjeg Milanovca je uz pomoć prijatelja napravila feštu za pamćenje. Čestitamo!", stoji u opisu snimka na pomenutoj stranici.

Na snimku se vidi kako baka Dara bez zadrške ulazi u kolo sa mlađima - sigurnim korakom i sa lakoćom kojoj bi pozavidele i mnogo mlađe generacije.

Takođe, pored igranja kola i vesele atmosfere, baka Dara je uživala i u rođendanskoj torti, sa sve svećicama u broju 90, koje je sa osmehom na licu simbolično ugasila.

"Prelepo za videti"

Komentari ispod objave puni su čestitki i lepih želja. Korisnici pišu da je baka Dara pravi dokaz da životna radost nema rok trajanja, dok drugi ističu da njena energija treba biti inspiracija svima.

"Srećan rođendan baka Dari i zelim joj da sa svojim najmilijima slavi i 100-ti", "Od života želim samo ovakvu energiju u poznim godinama", "Prelepo za videti", "Zvuči kliše, ali godine su zaista samo broj", pisali su oni.