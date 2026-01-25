Slušaj vest

Sredstvima obezbeđenim preko javnog poziva Stalne konferencije gradova i opština, kao implementacionog parnera projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“ koji finansira Evropska unija, Grad Kragujevac nabavio je automobil za potrebe Službe kućnog lečenja i zdravstvene nege.

Zamenik gradonačelnika Dejan Ružić je na platou ispred Gradske uprave ključeve hibridnog automobila Fijat Grande Panda uručio direktoru Doma zdravlja Kragujevac, Vasiliju Antiću.

Foto: grad Kragujevac

- Osnovni razlog zbog koga smo nabavili ovaj automobil jeste integrisana usluga kućnog lečenja i nege koju obavljaju Dom zdravlja i gerontodomaćice iz Centra za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“, naglasio je Ružić. On je objasnio da je Grad Kragujevac u dogovoru sa Domom zdravlja i Kneginjom Ljubicom doneo odluku da učestvuje u pozivu SKGO čija su sredstva koja odobrava Evropska unija pre svega namenjena pomoći najstarijim sugrađanima u gradovima koji su aplicirali.

- Dobili smo sredstva, a prilikom izbora vozila nije bilo dileme koji će to model biti. Nabavili smo Fijat Grande Pandu, hibridni automobil proizveden u Kragujevcu koji je do sada pokazao izuzetne rezultate i ostvario odličnu prodaju širom Evrope. Kupili smo nov auto koji je ponos našeg grada i koji će Dom zdravlja koristiti u svrhu podrške naših najstarijih sugrađana, istakao je Ružić.

U Službi kućnog lečenja i zdravstvene nege Doma zdravlja, prema rečima direktora Vasilija Antića, zaposleno je šest lekara i 27 medicinskih tehničara. Kako navodi, sa dosadašnjih 12 automobila, oni dnevno pređu više od 500 kilometara za oko 200 usluga koje Dom pruža sugrađanima u kući.

Foto: grad Kragujevac

- Integrisana zdravstvena zaštita je projekat koji podrazumeva da naše medicinske sestre zajedno sa gerontodomaćicama obilaze starije osobe u Kragujevcu kojima je potrebna pomoć i zdravstvena nega u kući. Ovaj automobil će upravo tome služiti, kazao je Antić i izrazio očekivanje da će ovo vozilo, prvi hibridni model proizveden u Stelantisovoj fabrici u Kragujevcu, doprineti i uštedi potrošnje goriva.