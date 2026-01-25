Slušaj vest

Sredstvima obezbeđenim preko javnog poziva Stalne konferencije gradova i opština, kao implementacionog parnera projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“ koji finansira Evropska unija, Grad Kragujevac nabavio je automobil za potrebe Službe kućnog lečenja i zdravstvene nege.

Zamenik gradonačelnika Dejan Ružić je na platou ispred Gradske uprave ključeve hibridnog automobila Fijat Grande Panda uručio direktoru Doma zdravlja Kragujevac, Vasiliju Antiću.

Dom zdravlja Kragujevac
Foto: grad Kragujevac

- Osnovni razlog zbog koga smo nabavili ovaj automobil jeste integrisana usluga kućnog lečenja i nege koju obavljaju Dom zdravlja i gerontodomaćice iz Centra za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“, naglasio je Ružić. On je objasnio da je Grad Kragujevac u dogovoru sa Domom zdravlja i Kneginjom Ljubicom doneo odluku da učestvuje u pozivu SKGO čija su sredstva koja odobrava Evropska unija pre svega namenjena pomoći najstarijim sugrađanima u gradovima koji su aplicirali.

- Dobili smo sredstva, a prilikom izbora vozila nije bilo dileme koji će to model biti. Nabavili smo Fijat Grande Pandu, hibridni automobil proizveden u Kragujevcu koji je do sada pokazao izuzetne rezultate i ostvario odličnu prodaju širom Evrope. Kupili smo nov auto koji je ponos našeg grada i koji će Dom zdravlja koristiti u svrhu podrške naših najstarijih sugrađana, istakao je Ružić.

U Službi kućnog lečenja i zdravstvene nege Doma zdravlja, prema rečima direktora Vasilija Antića, zaposleno je šest lekara i 27 medicinskih tehničara. Kako navodi, sa dosadašnjih 12 automobila, oni dnevno pređu više od 500 kilometara za oko 200 usluga koje Dom pruža sugrađanima u kući.

Dom zdravlja Kragujevac
Foto: grad Kragujevac

- Integrisana zdravstvena zaštita je projekat koji podrazumeva da naše medicinske sestre zajedno sa gerontodomaćicama obilaze starije osobe u Kragujevcu kojima je potrebna pomoć i zdravstvena nega u kući. Ovaj automobil će upravo tome služiti, kazao je Antić i izrazio očekivanje da će ovo vozilo, prvi hibridni model proizveden u Stelantisovoj fabrici u Kragujevcu, doprineti i uštedi potrošnje goriva.

Kurir.rs/Foto Grad Kragujevac

Ne propustiteSrbijaBEBI BUM U KRAGUJEVCU: Šest devojčica i četiri dečaka rođeni u jednom danu
rođena prva beba
SrbijaIZVEŠTAJ KRAGUJEVAČKE HITNE POMOĆI: Ovi pacijenti su se najčešće javljali
IMG_20250509_221224.jpg
SrbijaAMBASADOR TURSKE U POSETI DRŽAVNOM DATA CENTRU U KRAGUJEVCU: Dočekao ga gradonačelnik Dašić i upoznao sa potencijalima grada
Screenshot 2026-01-22 174753.png
InfoBizFabrika automobila u Kragujevcu radi u tri smene: "Grande panda” sa benzinskim motorom silazi sa trake, ovo je cena
grande pande
DruštvoElektroinženjeri digli glas - ili novi fakultet ili gasimo studije! Prof. Milovanović objasnio zašto je Kragujevcu potreban novi fakultet
kg.jpg
Srbija"OVO MI JE 12. PUT DA PLIVAM ZA ČASNI KRST, A DESETI PUT SAM OSVOJIO TITULU": Mihailo (29) pobednik plivanja za Časni krst na Šumaričkom jezeru u Kragujevcu
IMG_20260119_130347.jpg