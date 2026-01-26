Srbija
BEJBI BUM U KRAGUJEVCU: Rođeno 10 BEBA u jednom danu
U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac u poslednja 24 časa rođeno je ukupno 10 beba, šest devojčica i četiri dečaka.
Prema informacijama iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, svi porođaji protekli su uredno i bez komplikacija, a majke i novorođenčad su u dobrom zdravstvenom stanju.
- Porođaji su protekli stabilno, bez većih medicinskih intervencija, a zdravstveno stanje porodilja i beba je zadovoljavajuće - kazali su za RINU u porodilištu UKC Kragujevac.
