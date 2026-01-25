Slušaj vest

Grad Sremska Mitrovica ne čeka da građani dođu do šaltera – gradske službe odlaze direktno na adrese osoba sa invaliditetom i onih koji ne mogu da se kreću, kako niko ne bi ostao bez prava na legalizaciju objekata! Akcija „Svoji na svome“ ulazi u završnicu, a rok ističe 5. februara.

Zbog ogromnog interesovanja i velikog broja prijava, radno vreme je produženo, radi se i vikendom, a formirana je i pokretna kancelarija koja izlazi na teren.

Ovo je danas potvrdio gradonačelnik Branislav Nedimović, tokom obilaska Laćarka.

Oko 9.500 ZAHTEVA – GUŽVE NA ŠALTERIMA, GRAD POJAČAVA RAD

Do sada je podneto čak 9.403 zahteva za legalizaciju, a gradska administracija radi punim kapacitetom kako bi svi zahtevi bili primljeni na vreme.

– Ljudi su imali priliku da se prijave i veliki broj njih je to iskoristio. Pozivam sve koji to još nisu učinili da požure – ostalo\dbe još desetak dana – poručio je Nedimović.

RADI SE DUŽE, RADI SE I VIKENDOM – NA VIŠE OD 30 LOKACIJA

Zbog velikog interesovanja, Grad je doneo odluku da se radno vreme svih punktova produži, a u završnim danima akcije radiće se tokom celog dana, uključujući subotu i nedelju, na više od 30 lokacija širom Sremske Mitrovice.

– Radićemo duže, radićemo vikendom, jer želimo da svako ko ima pravo – to pravo i ostvari – rekao je gradonačelnik.

POKRETNA KANCELARIJA NA TERENU: „MORAMO POMOĆI SVAKOME“

Poseban fokus stavljen je na osobe sa invaliditetom, starije i nepokretne građane, koji nisu u mogućnosti da sami dođu do gradskih službi.

– Zbog ovakvih situacija smo i formirali pokretnu kancelariju. Ne može svako da dođe do šaltera – zato mi dolazimo kod njih – rekao je Nedimović.

POMOĆ SLEPOM GRAĐANINU NA KUĆNOJ ADRESI

Tokom današnje posete Laćarku, gradske službe pomogle su slepom građaninu Todoru Blagojeviću da kompletira dokumentaciju.

– Identifikovali smo ga ličnim dokumentima i otiskom prsta, a porodica je pomogla u prikupljanju papira. Obećano – ispunjeno. Čovek sada može da kaže da je „svoj na svome“ – poručio je gradonačelnik.

ROK ISTIČE 5. FEBRUARA – POSLE TOGA NEMA PRODUŽETKA

Iz Gradske uprave apeluju na sve građane da ne čekaju poslednji trenutak, jer se akcija završava 5. februara, a dodatnih rokova neće biti.