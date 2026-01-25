Slušaj vest

NIŠ - Na području između sela Gornja Romanovica i Surdulica uspešno je okončana potraga za starijom osobom čiji je nestanak prijavljen 24. januara

- Nakon prijema dojave, spasioci GSS Srbije odmah su izašli na teren i započeli organizovanu pretragu. U akciji je učestvovalo sedam spasilaca iz stanice Niš, koji su brzom reakcijom uspeli da lociraju nestalu osobu istog dana, na jednom od šumskih puteva - kazali su za RINU u GSS.

1769351068_niš-foto-gss-1.jpg
Foto: RINA

Uprkos izuzetno teškim zimskim uslovima i činjenici da je osoba celu noć provela na snegu, sa ozbiljnim znakovima pothlađenosti, spasioci su je pronašli živu i pružili neophodnu pomoć.

Iz Gorske službe spasavanja navode da je zahvaljujući pravovremenoj dojavi, dobroj organizaciji i brzoj intervenciji akcija uspešno završena i da je još jedan ljudski život spasen.

Kurir.rs/RINA

Ne propustitePlanetaOGROMNA SNEŽNA OLUJA UDARA NA AMERIKU! Ugroženo 200 miliona ljudi, meteorolozi upozoravaju na VELIKU opasnost: "Strašno, preti ledena katastrofa!" (FOTO/VIDEO)
shutterstock_1419914921.jpg
PlanetaPRETI POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA?! Zagreva se stratosfera, ledeni talas će pogoditi delove Evrope: Šta to znači za nas i kakvo nas vreme čeka u februaru
vremenska prognoza polarni vrtlog
DruštvoRHMZ upalio alarme zbog opasne pojave za vikend u Srbiji: Mraz slabi, ali stiže nešto još gore, šokantna prognoza do kraja zime - ovome se nismo nadali
sneg zima Beograd Srbija
DruštvoPOPLAVE, SUPERĆELIJSKE OLUJE, SNEG U PROLEĆE I TOPLOTNI UDARI PREKO 40 STEPENI! Ovo je detaljna vremenska prognoza za 2026. po mesecima
supercelijska oluja