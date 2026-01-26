Slušaj vest

KIKINDA- Neobični i nenadani pernati gosti već danima plene pažnju Kikinđana. Labudovi grpci baškare se na Starom jezeru, prirodnoj oazi nedaleko od centra grada. Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, pojašnjava da se u toku zime, kad su jaki mrazevi, kao što je to bilo prethodnih januarskih dana, velike vodne površine zalede:

-Labudovi, guske, patke I čaplje moraju da pronađu nezaleđene delove vode. Najverotvatnije je dvadesetak labudova na Staro jezero stiglo sa okolnih područja. Koriste raznu biljnu hranu ispod površine vode, ili izlaze na obalu da pasu. Ovo su labudovi grpci. Inače, postoje tri vrste labudova.

1/4 Vidi galeriju Labudovi na Starom jezeru u Kikindi Foto: Kurir.rs/S. U.

Sve su krupne, bele i dugoživeće, a pojedine jedinke mogu da žive i duže od 30 godina. Tokom 80-tih godina prošlog veka ova vrsta je počela da se vraća u naše krajeve, a 90-tih i da se gnezde. Do tada su gotovo bili istrebljeni izlovom I hvatanjem. Otada brojnost labudova grbaca konstantno raste- navodi Ružić i podvlači da se Kikinđanima prema njima jednako dobro ophode kao i prema sovama ušarama. Podsetimo, centar Kikinde je najveće urbano stanište sova ušara na planeti:

-Primetio sam da ih građani ispravno hrane. Dakle, ne daju ih hleb i peciva, nego žitarice. Apelovao bih na Kikinđane da im se ne približavaju previše i nadležne obavezno obaveste ako primate da se neka jedinka neobično ponaša, ili da je uginula- kaže Ružić.