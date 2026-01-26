Simpatični snimak iz Kragujevca gleda se širom Srbije.
SIMPATIČNI SNIMAK IZ KRAGUJEVCA TOPI SRCA: Deka i njegov pas, dva verna druga koja se nikad ne razdvajaju, svuda idu zajedno! (VIDEO)
Simpatični snimak iz Kragujevca razgalio je srca širom Srbije. Deka i njegov pas, dva verna druga koja se nikad ne razdvajaju i svuda idu zajedno - čak i na biciklu.
Deka je nekud krenuo biciklom a s njim i njegov ljubimac koji nije želeo da ostane sam kod kuće.
Deka ga je stavio na rame i tako putuju.
Reklo bi se da im je ovo svakodnevna rutina jer se vidi da ovakva vožnja psu ne pada nimalo teško - sve dok je uz svog čoveka.
Kurir.rs/Facebook Kragujevčani
