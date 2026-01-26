Slušaj vest

Simpatični snimak iz Kragujevca razgalio je srca širom Srbije. Deka i njegov pas, dva verna druga koja se nikad ne razdvajaju i svuda idu zajedno - čak i na biciklu.

Deka je nekud krenuo biciklom a s njim i njegov ljubimac koji nije želeo da ostane sam kod kuće.

Video-snimak možete pogledati ovde

Deka ga je stavio na rame i tako putuju.

Reklo bi se da im je ovo svakodnevna rutina jer se vidi da ovakva vožnja psu ne pada nimalo teško - sve dok je uz svog čoveka.

Kurir.rs/Facebook Kragujevčani

