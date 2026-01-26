Slušaj vest

Porodica Petrović, vlasnici pečenjare u Raški, odlučili su da dodatno obraduju sve parove iz te opštine koji dobiju bebu. Svaka porodica će na poklon dobiti pečeno prase. Iako je na objavi pomenut samo period tokom 2026. godine, Petrovići kažu da su odlučili da takvu praksu nastave sve dok pečenjara bude radila.

Obaveštenje sa prozora pečenjare munjevito se proširilo društvenim mrežama. Za samo nekoliko dana, a Ružica i Milan kažu da su odluku doneli pred Novu godinu.

- Jedno veče kad nam je došla trudnica da kupi pečenje, samo smo se pogledali i rekli smo: to je to. Sutra smo ištampali, zalepili na naš deo tamo gde sečemo pečenje i eto - objašnjava Ružica Petrović.

Za sada dve devojčice u januaru. Najavljeno još šest beba u februaru. Za nekoliko meseci i kod Radulovića. Za gest Petrovića čulo se i u komšijskim gradovima.

- Bitno je da se ljudi provesele i da se to detence dočeka kako treba, i to je to - kaže Ilija Radulović.

- Za ovo svaka čast. Js sam to čuo, skoro, za taj gest. To vredi, stvarno. Velika stvar - smatra Momčilo Petković iz Zvečana.

1/7 Vidi galeriju Pečenjara iz Raške poklanja pečeno prase za rođenje dece Foto: Printscreen RTS

"Brav" kao dar porodicama

"Brav“ kako se u ovom kraju naziva jagnje ili prase koje se nosi na veselje, oduvek se darivao za napredak u porodici. Kitio se jabukom ili novcem.

- Mi mnoge odluke donosimo zajedno, al‘ tu je on sam doneo, odnosno, oni su doneli sami odluku. Tu nema nikakve veze sa tim običajima, jednostavno on je čovek emotivac - napominje Milanov brat Goran Petrović.

Milan nije ljubitelj kamere, ali kaže da Petrovići još uvek slave krsnu slavu pod jednim krovom. U zajedništvu. Iako su odavno u zrelim godinama.

- Porodica je na prvom mestu. Verujte da sve bude i prođe, porodica je tu i u lepim i u teškim situacijama. Sve drugo je prolazno u životu, ali deca su deca - ističe Ružica.

- U ovim godinama ostaje samo da budemo dobri ljudi, ako ima to u nama - dodaje Goran.

U Raški su tokom 2024. godine rođene 174 bebe. Podaci za 2025. godinu još uvek nisu obrađeni. Petrovići se nadaju da će broj beba za 2026. godinu biti znatno veći.