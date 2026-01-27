Slušaj vest

U Sesalačkoj pećini, u blizini Sokobanje, otkrivena je vrsta mikrogljive do sada nepoznata nauci, objavilo je Sokobanjsko ekološko društvo.

Nova vrsta, nazvana Gamsia batmani, pronađena je na koži slepog miša, evropskog dugokrilaša (Miniopterus schreibersii), redovnog stanovnika Sesalačke pećine. Nazivu mikrogljive kumovao je popularni superheroj Betmen, prenosi portal Klima101.

Iako je pronađena na slepom mišu, ova gljiva nije opasna ni za ljude ni za životinje, već ima ulogu u prirodnim procesima razgradnje i kruženja materije u pećinskom ekosistemu.

Otkriće je rezultat istraživanja koje je sprovedeno u julu 2024. godine, a u kome su naučnicima sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu asistirali članovi Sokobanjskog ekološkog društva.





Tim zaslužen za otkriće činili su naučnici Željko Savković, Jelena Burazerović, Marija Jovanović, Sara Arsenijević i Miloš Stupar.

Naučni rad o otkriću u međuvremenu je objavljen u međunarodnom naučnom časopisu "Microbiology Research" koji objavljuje recenzirane radove iz oblasti mikrobiologije.

- Sesalačka pećina je već poznata naučnoj javnosti kao veoma značajno porodiljsko sklonište slepih miševa, ali i jedino poznato mesto na svetu gde živi lažna škorpija Neobisium deltshevi. Takođe, u njoj je zabeležena i stonoga Belbogosoma stribogi, koja osim ove pećine naseljava još samo nekoliko jama u podnožju Rtnja - navode iz Sokobanjskog ekološkog društva.

Sesalačku pećinu je Skupština opštine Sokobanja 2023. godine proglasila Spomenikom prirode, a upravljač ovim zaštićenim dobrom je Turistička organizacija Sokobanja.