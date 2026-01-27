Slušaj vest

Priboj - Usled izlavanja bujičnih potoka došlo je do poplava u pograničnim selima kod Priboja, stoga je u nekoliko mesnih zajednica usled teškog stanja proglašena vanredna situacija.

- Vanredna situacija je proglašena u Mesnim zajednicama Krajčinovići i Zabrnjica, kao i na delu mesnih zajednica Bučje i Sastavci. Obilne padavine pogodile su ovaj kraj tokom prethodna dva dana, došlo je do izlivanja vodotokova drugog reda, kaže za RINU Boris Mrdović šef Štaba za vanredne situacije u Priboju.

Poplave su u pomenutim selima pričinile ogromnu materijalnu štetu, pre svega na putnoj infrastrukturi, pojedini prilazni putevi potpuno su odneti i oštećeni su mostovi. Takođe, šteta je zabeležena na imanjima i poljoprivrednoj proizvodnji kao i na pojedinim stambenim objektima.

Ono što je najvažnije nema ugroženih ljudi, a sve raspložive ekipe su sa teškom mehanizacijom upućene na teren kako bi se što pre sanirala načinjena šteta.

- Ekipe su na terenu još od juče, radi se bez predaha kako bi se sanirala ogromna šteta pričinjena pre svega na putnoj infrastrukturi. Situacija na terenu se prati iz minuta u minut, poručuje Mrdović.