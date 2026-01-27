Slušaj vest

Veliki požar izbio je u porodičnoj kući na Umci, a kako se saznaje, u objektu se nalazi jedna osoba.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, ženska osoba je uspela da izađe iz kuće i alarmira komšije na požar, upozorivši ih da se unutra nalazi osoba koja se ne može sama kretati.

Na teren su odmah izašli vatrogasci-spasioci, kao i sve nadležne službe koje preduzimaju neophodne mere za gašenje požara i spašavanje ugroženih.

Kurir/Telegraf

