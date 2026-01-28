Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da na putevima po Srbiji, budu oprezni zbog mestimične poledice i magle.

AMSS je naveo da su vremenske prilike večeras povoljne za saobraćaj "sem magle koja može pored reka i u kotlinama otežavati vožnju".

"Zbog vlažnih kolovoza od magle i nižih temperatura postoji opasnost od poledice", piše u saopštenju.

Zato su vozačima savetovali opreznu vožnju uz prilagođenu brzinu uslovima na putu.