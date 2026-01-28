OHRABRUJUĆE VESTI IZ PRIBOJSKIH SELA: Vodostaji u opadanju, sve raspoložive ekipe i mehanizacija na terenu, strah od klizišta
Nakon što su prethodnih dana bujični potoci u Priboju napravili haos, izlili se i poplavili pogranična sela situacija se danas polako stabilizuje.
U četiri mesne zajednice u kojima je proglašena vanredna situacija stanje je pod kontrolom i nema ugroženih domaćinstava. Na terenu su ekipe Štaba za vanredne situacije, kao i JP „Srbijašume“.
- Svi vodostaji su sada u stagnaciji. Tokom nedelje i ponedeljka izlili su se veliki bujični potoci i reka Poblaćnica u delovima četiri mesne zajednice. To je uslovljeno naglim otapanjem snega kao i obilnim padavina koje su zadesile taj kraj, kaže za RINU Šef štaba za vanredne situacije u Priboju Boris Mrdović.
Bujica je poplavila mahom pomoćne objekte, voda je stogla i do par kuća, ali ogromna šteta je pričinjena je na putnoj infrastrukturi. Sve raspoložive ekipe sa teškom mehanizacijom su na terenu koje rade na saniranju štete.
- Pojedini putnici pravci potpuno su oštećeni i odneti, ali ipak nema odsečenih domaćinstava. Takođe, u mesnoj zajednici Zabrinica ugrožena su tri mosta, jedan koji se nalazi u centru i dva na potezima Varda i Masnice, dodao je Mrdović.
On ističe da su se usled bujičnih poplava pokrenula i klizišta na loklanom putu između mesnih zajednica Sastavci i Krajčinovići.
- Nadležne ekipe će obaviti procene u kom su stanju klizišta, i na osnovu toga će se delovati i krenuti u saniranje. Tokom narednih deset dana to bi trebalo da bude završeno, naglašava Mrdović.
Kurir.rs/RINA