Nakon što su prethodnih dana bujični potoci u Priboju napravili haos, izlili se i poplavili pogranična sela situacija se danas polako stabilizuje.

U četiri mesne zajednice u kojima je proglašena vanredna situacija stanje je pod kontrolom i nema ugroženih domaćinstava. Na terenu su ekipe Štaba za vanredne situacije, kao i JP „Srbijašume“.

- Svi vodostaji su sada u stagnaciji. Tokom nedelje i ponedeljka izlili su se veliki bujični potoci i reka Poblaćnica u delovima četiri mesne zajednice. To je uslovljeno naglim otapanjem snega kao i obilnim padavina koje su zadesile taj kraj, kaže za RINU Šef štaba za vanredne situacije u Priboju Boris Mrdović.

Bujica je poplavila mahom pomoćne objekte, voda je stogla i do par kuća, ali ogromna šteta je pričinjena je na putnoj infrastrukturi. Sve raspoložive ekipe sa teškom mehanizacijom su na terenu koje rade na saniranju štete.

- Pojedini putnici pravci potpuno su oštećeni i odneti, ali ipak nema odsečenih domaćinstava. Takođe, u mesnoj zajednici Zabrinica ugrožena su tri mosta, jedan koji se nalazi u centru i dva na potezima Varda i Masnice, dodao je Mrdović.

On ističe da su se usled bujičnih poplava pokrenula i klizišta na loklanom putu između mesnih zajednica Sastavci i Krajčinovići.

- Nadležne ekipe će obaviti procene u kom su stanju klizišta, i na osnovu toga će se delovati i krenuti u saniranje. Tokom narednih deset dana to bi trebalo da bude završeno, naglašava Mrdović.