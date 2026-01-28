Slušaj vest

Tako su Vrnjčani, koji su obilazili retke tezge, mogli da kupe domaće i sveže iz prve ruke. Ono što ih je začudilo jeste voćka koja se crvenela sa tezge u mesecu u kojoj joj nikako nije vreme - jagoda?!

Januarske jagode na pijaci u Vrnjačkoj Banji Foto: Youtube Printscreen/RTV Vrnjačka Banja

Tačnije, januarska jagoda kako je zovu koja nije došla izdaleka nego iz Paraćina.

Foto: Youtube Printscreen/RTV Vrnjačka Banja

Stariji su obilazili, zagledali, nenaviknuti da odmah po Božiću vide jagode u gajbici, ali mlađima to odavno nije neobično jer sad skoro svega ima preko cele godine, nije kao nekad.

Bilo je i onih koji su pazarili i kući s pijace doneli neočekivano da se malo zaslade svežim voćem usred zime.

Cena joj je bila 700 dinara.

