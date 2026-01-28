U najhladnijim januarskim danima sa debelim minusom na zelenu pijacu u Vrnjačkoj banji izašli su samo najhrabriji prodavci.
ŠOK NA PIJACI U VRNJAČKOJ BANJI, STIGLA VOĆKA KOJOJ VREME NIJE! Original paraćinska, otkud to?! Kupci zatečeni, a evo i pošto je (VIDEO)
Tako su Vrnjčani, koji su obilazili retke tezge, mogli da kupe domaće i sveže iz prve ruke. Ono što ih je začudilo jeste voćka koja se crvenela sa tezge u mesecu u kojoj joj nikako nije vreme - jagoda?!
Januarske jagode na pijaci u Vrnjačkoj Banji Foto: Youtube Printscreen/RTV Vrnjačka Banja
Tačnije, januarska jagoda kako je zovu koja nije došla izdaleka nego iz Paraćina.
Foto: Youtube Printscreen/RTV Vrnjačka Banja
Stariji su obilazili, zagledali, nenaviknuti da odmah po Božiću vide jagode u gajbici, ali mlađima to odavno nije neobično jer sad skoro svega ima preko cele godine, nije kao nekad.
Bilo je i onih koji su pazarili i kući s pijace doneli neočekivano da se malo zaslade svežim voćem usred zime.
Cena joj je bila 700 dinara.
Kurir.rs/Youtube RTV Vrnjačka Banja
