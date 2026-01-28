Slušaj vest

Vukašin Ćirić (15) iz Kikinde, učenik OŠ "Sveti Sava", jedan je od malobrojnih guslara u ovom delu Banata, a verovatno, kako i sam kaže, najmlađi.

Dok njegovi vršnjaci u rukama najčešće drže mobilne telefone, a oni skloni muzici gitare, harmonike ili neki drugi instrument, Vukašina su privukle gusle. Za sebe kaže da je samouki guslar. Evo i zašto:

Vukašin Ćirić foto s.u..JPG
Foto: Kurir/S.U.

- Kad sam saznao za svoje crnogorosko poreklo, na jutjub klipovima gledao sam i slušao guslare. Veoma su mi se svideli. Poželeo sam da i ja to naučim. Kad su mi maja prošle godine gusle stigle iz Novog Sada, krenuo sam da učim. Red video klipova, pa red vežbe. Malo po malo i naučio sam dvadesetak pesama. I dalje učim i neumorno vežbam - kaže Vukašin za Kurir.

Umeće na guslama pokazao je na Svetosavskoj akademiji i na priredbi održanoj povodom Savindana u OŠ "Sveti Sava":

Najmlađi guslar foto s.u..jpg
Foto: Kurir/S.U.

- Ponekad ponesem gusle u školu. Drugovi se okupe i slušaju. Niko se ne smeje i zbog toga me zadirkuje. Naprotiv. Pažljivo slušaju, a već ima i onih koji bi da ih podučim. To je baš lepo i mene raduje - priznaje Vukašin.

Ovaj tinejdžer ima velike planove:

- Želim da u Sremskim Karlovcima upišem bogosloviju, a nakon toga i fakultet. To me privlači, baš kao i gusle - okriva Vukašin.

Ne propustiteSrbijaLABUDOVI NA STAROM JEZERU U KIKINDI: Ulepšali prirodnu oazu nedaleko od centra grada (FOTO)
Labudovi foto s.u..JPG
DruštvoSUZE, APLAUZI I TRUBAČI Pogledajte kako su učiteljicu Vesnu iz Kikinde iznenadili bivši i sadašnji đaci: "Vi ste moja divna deca" (FOTO)
Trubači za učiteljicu foto s.u-.JPG
SrbijaŠOK NA PIJACI U VRNJAČKOJ BANJI, STIGLA VOĆKA KOJOJ VREME NIJE! Original paraćinska, otkud to?! Kupci zatečeni, a evo i pošto je (VIDEO)
Screenshot 2026-01-28 123028.jpg
SrbijaGLJIVA ZVANA BETMEN! Srpska pećina krije svetsku senzaciju: Otkrivena nova mikrogljiva kod Sokobanje, a ime dobila zbog OVOGA! (FOTO)
1215422_screenshot-2025-08-12-162939_iff.png