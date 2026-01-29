Dejan Đusić

Uništavanje više neeksplodiranih ubojnih sredstava biće danas obavljeno kod Kragujevca.Tim za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Odeljenja za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu MUP-a Srbije, u četvrtak, 29.1.2026. godine, u periodu od 11.00 do 14.00 časova izvršiće preuzimanje, transport i uništavanje više sredstava pronađenih na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga.Tom prilikom biće uništeni: jedan artiljerijski projektil kalibra 105 mm, tri ručne bombe, dve plastične kutije za ručne bombe sa dva upaljača, dva upaljača detonatora, tri detonatora i tri plastične posude u kojima se nalazi barut.Preuzeta ubojna sredstva biće uništena u kamenolomu privrednog društva „Kormanput" d.o.o., na lokaciji „Straževica", u selu Gradac u opštini Batočina.Preuzimanje, transport i uništavanje biće obavljeni u saradnji sa ekipama Policijske uprave, Vatrogasno-spasilačke brigade i Zavoda za urgentnu medicinu iz Kragujevca.