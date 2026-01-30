Slušaj vest

Eparhija niška je danas sa Gradom Prkupljem potpisala ugovor o izgradnji dve kuće za decu koja su u hraniteljstvu i socijalno ugrožene porodice.

Jednu kuću finansira organizacija "Naši Srbi" iz Čikaga, dok drugu finansira donatorka Sintija Kovačević iz Pensilvanije, a čitav projekat je vredan 100. 000 evra. Kuće će imati po 62 kvadrata i biće kompletno opremljene. Prema planu završiće se za četiri meseca u Kajmakčalanskoj ulici u Prokuplju.

Jedna je namenjena za smeštaj četvoro dece koja izlazi iz hraniteljske porodice sa navršenih osamnaest godina i tako je prilagođena, a druga za neku socijalno ugroženu porodicu, a o tome kome će pripasti odlučivaće Centar za socijalni rad i Versko dobrotvorno starateljstvo Eparhije niške. Kuće će biti u vlasništvu Grada Prokuplja.

Inicijativa za realizaciju projekta potekla je od Verskog dobrotvornog starateljstva Eparhije niške, koje se Gradu Prokuplju obratilo pismom o namerama, nakon čega su stvoreni uslovi za pokretanje projekta.

Reč je o, kako je naglašeno, izuzetno važnoj socijalnoj, ali i humanitarnoj aktivnosti, značajnoj i za grad i za Eparhiju.

Foto: Kurir.rs/B.R.

Kako je ovom prilikom naglasio tokom potpisivanja ugovora sa radonačelnikm Prokuplja Miroslavom Antoviće, mitropolit niški Arsenije objekti će biti u potpunosti opremljeni nameštajem i belom tehnikom, kako bi budući korisnici dobili uslove za dostojanstven i bezbedan život.

- Projekat je već završen, a u narednom periodu sledi prijava radova i priprema terena, nakon čega će, u zavisnosti od vremenskih uslova, započeti izgradnja. Očekuje se da će radovi trajati tri do četiri meseca, te da će kuće biti završene do kraja proleća ili početkom leta – kazao je mitropolit niški Arsenije.

Versko dobrotvorno starateljstvo Eparhije niške do sada je izgradilo 7 ovakvih kuća u opštini Medveđa, gde su sve porodice već useljene, a Prokuplje je druga lokalna samouprava u kojoj se ovakav projekat realizuje.

Iz Eparhije niške najavili su realizaciju još jednog projekta izgradnje kuća, ovoga puta u Beloj Palanci, gde je već postignut načelni dogovor sa predstavnicima opštine, a planirana je izgradnja dve kuće za dve višečlane porodice.